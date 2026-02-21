¾®ÃÓÅ°Ê¿¡¡É¸½à¸ì½¬ÆÀ¤Î¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡ÈÀèÀ¸¡É¤¿¤Á¡Ö³Ø¹»¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾®ÃÓÅ°Ê¿¡Ê40¡Ë¤¬¡¢21ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¤ª¤«¤Ù¤í¡×¡ÊÅÚÍË¸å2¡¦28¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢¹â¹»À¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥å¥Î¥ó¥Ü¡¼¥¤¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¹â¹»¤ÇÂçºå¤òÎ¥¤ì¤Æ¾åµþ¡£·ÝÇ½³èÆ°¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µ¤Î³Ø¹»¤«¤é¡¢·ÝÇ½¿Í¤òÂ¿¿ô¡¢ÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëËÙ±Û¹â¤ØÅ¾¹»¡£Æ±µéÀ¸¤Ï¾ëÅÄÍ¥¡¢»³²¼ÃÒµ×¡¢Áó°æÍ¥¡¢¾å¸ÍºÌ¤È¡¢¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë´é¤Ö¤ì¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃÙ¹ï¡¢ÁáÂà¡¢·çÀÊ¤Ï¡¢»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÎÎ¢ÊÖ¤·¤Ç¡¢¡ÖÉô³è¤¬·ÝÇ½³èÆ°¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¾®ÃÓ¼«¿È¤Ï¡ÖÁ´Á³»Å»ö¤È¤«¤â¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¤À¤±³§¶Ð¾Þ¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¡¢°Õ³°¤Ê»ö¼Â¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö»Å»ö¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ëÊý¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¤È¤«¡¢ÁáÂà¤·¤¿¤¤¤Ê¤È¤«¡¢»Å»ö½ª¤ï¤êÃÙ¹ï¤·¤Æ³Ø¹»¤Ë¹Ô¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö³§¶Ð¾Þ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤«¤éÂ¿Ë»¤À¤Ã¤¿Æ±µéÀ¸¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖË»¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Áó°æÍ¥¤È¤«¡¢2Ç¯¤Î»þ¤Ï¾å¸ÍºÌ¤È¤«¡£ºÌ¤â2Ç¯¤Î»þ¤Ë°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Æ±¤¸»öÌ³½ê¤ÇÆ±¤¤Ç¯¤Î¥¦¥¨¥ó¥Ä±Í»Î¤ÈÃÎ¤ê¹ç¤¤¡¢WaT¤Ç²»³Ú³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Âçºå½Ð¿È¤À¤±¤Ë¡¢É¸½à¸ì¤Ë´·¤ì¤ë¤Î¤Ë¤â¶ìÏ«¤·¤¿¡£¡Ö¥à¥º¤¤¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éËÜÅö¤Ë³Ø¹»¤¬É¸½à¸ì¤òÏÃ¤¹µ¡²ñ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ø¹»¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£Í¥¤È¤«»³²¼¤È¤«¤Ë¡¢¡È´Ö°ã¤Ã¤¿¤é¸À¤Ã¤Æ¡É¤ß¤¿¤¤¤Ë¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯³Ø¤ó¤Ç¡¢¥¦¥¨¥ó¥Ä¤È¤«¤«¤é¤â³Ø¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£