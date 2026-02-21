¡Ú¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¡ÛÁêÌÏ¸¶¤ÎÊ¿æÆÂÀ¤¬¥¢¡¼¥ê¡¼¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ö¤Ö¤ÃÅÝ¤¹Àª¤¤¤Ç¡×ÌÀÂç¤ÎÀèÇÚ¤ËÄ©¤à¤âÇÔÀï
¡¡¡þNTT¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥é¥°¥Ó¡¼¥ê¡¼¥°¥ï¥ó1ÉôÂè9Àá¡¡ÁêÌÏ¸¶¡¡10¡½26¡¡Åìµþ¥Ù¥¤¡Ê2026Ç¯2·î21Æü¡¡Åìµþ¡¦¥¹¥Ô¥¢¡¼¥º¤¨¤É¤ê¤¯¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¡¡11°Ì¤ÎÁêÌÏ¸¶¤ÏÅìµþ¥Ù¥¤¤Ë10¡½26¡ÊÁ°È¾3¡½12¡Ë¤ÇÇÔ¤ì¤Æ2¾¡6ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åìµþ¥Ù¥¤¤Ï1ÇÔ¤ò¼é¤ê¡¢Æ±¤¸¤¯1ÇÔ¤Î¿À¸Í¤Èºë¶Ì¤ò¾¡¤ÁÅÀ¤Ç¾å²ó¤Ã¤ÆÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡ÁêÌÏ¸¶¤ÏÁ°È¾8Ê¬¡¢SO»°Âð½Ù¡Ê24¡Ë¤¬20¥á¡¼¥È¥ë¼å¤Î¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥´¡¼¥ë¡ÊPG¡Ë¤ò·è¤á¤ÆÀèÀ©¡£¤½¤Î¸å¤Ï3Ï¢Â³¥È¥é¥¤¤òÍ¿¤¨¤ÆÂç¤¤¯¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤¿¡£3¡½19¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾17Ê¬¡¢Áê¼ê¤¬2¿ÍÆ±»þ¤Ë¥·¥ó¥Ó¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ôÅªÍ¥°Ì¤Î¾õ¶·¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÅ¨¿Ø¤Ø¡£¥¹¥¯¥é¥à¤«¤é±¦¤ØÅ¸³«¤·¤ÆSO¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Æ¥£¥È¥³¥à¡Ê24¡Ë¤Î¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿WTB¥Þ¥Ã¥È¡¦¥ô¥¡¥¨¥¬¡Ê31¡Ë¤¬¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¥È¥é¥¤¤ò1ËÜµö¤·¤ÆÅÀº¹¤ò¹¤²¤é¤ì¡¢10¡½26¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡ÌÀÂç¤Çº£Ç¯ÅÙ¤Î¼ç¾¤òÌ³¤á¡¢´ØÅìÂç³ØÂÐ¹³Àï¤ÈÁ´¹ñÂç³ØÁª¼ê¸¢¤ÎÎ¾Êý¤ÇÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿Ê¿æÆÂÀ¡Ê22¡Ë¤¬ÁêÌÏ¸¶¤ÎCTB¤È¤·¤Æ¥¢¡¼¥ê¡¼¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ç¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Âè7Àá¡Ê2·î8Æü¡Ë¤ÎÅìµþSGÀï¤Ç¥ê¥¶¡¼¥ÖÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¹ßÀã¤Î±Æ¶Á¤Ç»î¹çÃæ»ß¡¦±ä´ü¤È¤Ê¤ê¡¢Âè8Àá¡Ê2·î14Æü¡Ë¤Î»°½ÅÀï¤Ç¤Ï¥ê¥¶¡¼¥ÖÅÐÏ¿¤â½ÐÈÖ¤Ê¤·¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÀèÈ¯ÅÐÏ¿¤µ¤ì¡È»°ÅÙÌÜ¤ÎÀµÄ¾¡É¤Ç½é¤á¤Æ¥×¥í¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£Àè·î11Æü¤ËÂç³ØÆüËÜ°ì¤òÃ£À®¤·¡¢1½µ´Ö¸å¤Î19Æü¤Ë¤ÏÁá¤¯¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¡£¤½¤ì¤«¤é1¥«·î¤¬²á¤®¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÅìÊ¡²¬¹â¡½ÌÀÂç¤Î2Ç¯ÀèÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ëÅìµþ¥Ù¥¤¤ÎCTB¹À¥ÍºÌé¡Ê24¡Ë¤ÈÂÐÌÌ¤Ç¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¡£¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¤ÇÂÐÀï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤Áê¼ê¤Ëµó¤²¤Æ¤¤¤¿ÀèÇÚ¤È¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê´é¤ò¹ç¤ï¤»¡Öº£¤Þ¤ÇÅ¨¥Á¡¼¥à¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¸þ¤³¤¦¤Ï¤ä¤ê¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¥¬¥Ä¥¬¥Ä¹Ô¤¯¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤Ö¤ÃÅÝ¤¹Àª¤¤¤Ç¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²Ì´º¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Î·ë²Ì¤Ï¹õÀ±¡£´üÂÔ¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤Ïº£¸å¤Ø¸þ¤±¡Ö¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÁö¤ë¥é¥ó¤ä¥¥Ã¥¯¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£