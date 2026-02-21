ÎëÌÚÍ¼¸Ð¡Ê¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¡Ë¤é¤¬ÌÀ¤«¤¹¡È¸µ¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¡É¾®Ìî»û²ÂÊâ¡Ê¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¡Ë¤ÎÈëÏÃ¡Ö¥¹¥¤¡¼¥×¤â¶¯¤¤¤·¡¢¤³¤³¤¾¤Î¥é¥ó¥Ð¥Ã¥¯¤ò¡Ä¡×
¡Ò¡Ö¥ê¡¼¥É¤È¸À¤Ã¤¿¤é»ä¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤°¤é¤¤¡Ä¡×½÷»Ò¥«¡¼¥ê¥ó¥°ÂåÉ½¡¦¶á¹¾Ã«°ÉºÚ¤¬¡È¿¦¿Í¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡Ó¤«¤éÂ³¤¯
¡¡½÷»Ò¥«¡¼¥ê¥ó¥°ÆüËÜÂåÉ½¡¦¾®Ìî»û²ÂÊâ¡Ê¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¡Ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ2ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û2014Ç¯¡¢¥½¥Á¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿ºÝ¤Î¾®Ìî»û²ÂÊâ
½÷»Ò¥«¡¼¥ê¥ó¥°ÆüËÜÂåÉ½¡¦¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤Î¥µ¡¼¥É¤È¤·¤Æ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¾®Ìî»û²ÂÊâ¡¡©JMPA
¡¡1ÅÙÌÜ¤Ï2014Ç¯¤Î¥½¥Á¸ÞÎØ¤À¡£Áá¤¤¥Æ¥¤¥¯¡¢¶¯¤¤¥¹¥¤¡¼¥×¤òÇã¤ï¤ì¡¢¾®³Þ¸¶Êâ¡Ê¸½¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥³¡¼¥Á¡Ë¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤ë·Á¤ÇËÌ³¤Æ»¶ä¹Ô¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ë²ÃÆþ¡£´üÂÔÄÌ¤ê¤Î»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤·¡¢¹ñÆâ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤È¸ÞÎØºÇ½ªÍ½Áª¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¯¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢³«ËëÄ¾Á°¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ËØí´µ¡£¥Û¥Æ¥ë¤Ë³ÖÎ¥¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç»ä¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ËÍè¤Æ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ÈÊòÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈËÜ¿Í¤¬ÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£²óÉü¤·¤Æ»î¹ç¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¼«¿È¤Î½Ð¤¿»î¹ç¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¹õÀ±¤òµÊ¤·¤¿¡£¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¸ÞÎØ¤Ï²ù¤·¤¯¤Æ¶ì¤·¤¤µ²±¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤¤¡¢¤È¤â¡£
100¥á¡¼¥È¥ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤È¼·¼ï¶¥µ»¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤½Ð¾ì
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¤Ç¤Ï12Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¸ÞÎØ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¾å½ñ¤¤·¤¿¤¤¡¢¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡2ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¾®Ìî»û¤ÎÍÄÆëÀ÷¤Ç¤¢¤ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¤Ç¤âËè¥ª¥Õ¤Ë3¿Í¤ÇÎ¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¿ÆÍ§¤Ç¤â¤¢¤ëÀÐ³À¿¿±û¡Ê¥°¥é¥ó¥Ç¥£¡¼¥ë¡Ë¤ÈÎëÌÚÍ¼¸Ð¡Ê¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¡Ë¤¬Èà½÷¤ÎÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡ÀÐ³À¤È¾®Ìî»û¤ÏÃæ¹â¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤À¡£
¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¤È¤Ë¤«¤¯¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾ïÏ¤¹â¹»»þÂå¤Î¥¯¥é¥¹¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤È¤Æ¤â¸µµ¤¤Ç¡¢µÙ¤ß»þ´Ö¤Ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²ÂÊâ¤ÏÆÃ¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¿¤À¡¢Èà½÷¤Ï¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤è¤ê¤â¹â¹»¡¢Âç³Ø»þÂå¤Þ¤Ç¤ÏÎ¦¾å¶¥µ»¤¬¥á¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¡£100¥á¡¼¥È¥ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤È¼·¼ï¶¥µ»¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Î¦¾å¤ÎÌ¾Ìç¡¦ÃæµþÂç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¤·¤¿¤¯¤é¤¤¤À¡£ÀÐ³À¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÎ¦¾åÉô¤ÇÃÃ¤¨¾å¤²¤¿¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤¬¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¤â³Î¼Â¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥«¡¼¥ê¥ó¥°³¦¤Ç¤ÏÈæ³ÓÅªÂç¤¤Ê¿ÈÂÎ¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ëÎÏ¶¯¤¤¥¹¥¤¡¼¥×¤Ï¡¢¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤ÎÂç¤¤ÊÉð´ï¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡Ö²ÂÊâ¤ÈÎ¼Æó¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤ê»÷¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤Î¥Á¡¼¥à¡Ö¥í¥Ó¥ó¥º¡×¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¾®Ìî»û¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¤¤¤¤¤ä¤Ä¡×¤ÈÉ½¸½¤¹¤ë¡£
¡Ö¤½¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤Ç¤¤ë¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê¿Í¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤¤ä¤Ä¡¢¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ËÜÅö¤Ë¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¡¢Í§Ã£Îò20Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡¢¤¿¤À¤Î1²ó¤â²ÂÊâ¤Î¤³¤È¤ò·ù¤À¤È¤«ÌÌÅÝ½¤¤¤È¤«»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡Í¾ÃÌ¤À¤¬ÎëÌÚ¤Ï¾®Ìî»û¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤Î¥³¡¼¥Á¤Ç¤¢¤ëÎ¼Æó»á¤È¤âÈæ³Ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È²ÂÊâ¤ÈÎ¼Æó¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤ê»÷¤Æ¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£Î¼Æó¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤Ï½µ¤Ë1²ó¤ÏÌÌÅÝ¤È¤«¤¦¤¶¤¤¤È¤«»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¾å¼ê¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤ÏÎ¼Æó¤µ¤ó¾ù¤ê¤Ê¤Î¤«¤Ê¡×
¡¡¤â¤Á¤í¤ó2³ä¤¯¤é¤¤¤Ï¾éÃÌ¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤ÎÉã¡¦Î¼Æó»á¤Ïº£²ó¤Î9»î¹ç¤ò¤¹¤Ù¤Æ¸½ÃÏ´ÑÀï¤·¤¿¡£±ß°Â¤ÈÊª²Á¹â¤Ë²Ã¤¨¸ÞÎØ¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤¬¹âÆ¤·¡Ö¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¤«¤é¤ÎÀÁµá¤¬ÉÝ¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¥«¡¼¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¾®Ìî»û¤Ï¡ÖÅ¨¤Ë¤¤¤ë¤ÈÉÝ¤¤Áª¼ê¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¹¥¤¡¼¥×¤â¶¯¤¤¤·¡¢¤³¤³¤¾¤Î¥é¥ó¥Ð¥Ã¥¯·Ï¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·è¤á¤Æ¤¯¤ë¡£Åê¤²¤Î°ÂÄê´¶¤â¤¢¤ë¡×
µÏ¿¤Ë»Ä¤é¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤Ç¥²¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿
¡¡¤·¤«¤·¡¢º£²ó¤Î¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¥é¥¦¥ó¥É¥í¥Ó¥ó¡ÊÁíÅö¤¿¤ê¤ÎÍ½Áª¡Ë9»î¹ç¤Ç¥·¥ç¥Ã¥ÈÎ¨¤ÏÌó78¡ó¡¢¥µ¡¼¥É10Áª¼ê¤Î¤¦¤Á8ÈÖÌÜ¤Î¿ô»ú¤À¤Ã¤¿¡£ÊÑ²½¤ËÉÙ¤ó¤À¥¢¥¤¥¹¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¡¢ÎëÌÚ¤Îµó¤²¤¿¡ÖÅê¤²¤Î°ÂÄê´¶¡×¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é·ç¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤³¤¾¤Î¥é¥ó¥Ð¥Ã¥¯·Ï¡×¤Ï·òºß¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò²¿ÅÙ¤âµß¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÀÐ³À¡¢ÎëÌÚ¤È¤â¤Ë¿¿¤ÃÀè¤Ë»ØÅ¦¤·¤¿¶¯¤¤¥¹¥¤¡¼¥×¤Ï¾ï¤ËÈ¯Æ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¹¥È¡¼¥ó¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤¤»þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥É¥í¡¼¤Ë¶Ê¤¬¤ê¤¬Íß¤·¤¤»þ¡¢µÕ¤Ë¥Æ¥¤¥¯¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ê»þ¡¢¥¬¡¼¥É¥¹¥È¡¼¥ó¤Ë¥Á¥Ã¥×¤·¤½¤¦¤Ê»þ¡¢ÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¥¹¥¤¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¤¢¤ëÈà½÷¤Ï·üÌ¿¤Ë¥Ö¥é¥·¥Ø¥Ã¥É¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£2²óÌÜ¤Î¸ÞÎØ¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢µÏ¿¤Ë»Ä¤é¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¤Ç¥²¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤âÀ¤³¦¤ÎÊÉ¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¡£2¾¡7ÇÔ¤Ç8°Ì¡£Áª¼ê¤ä¥Á¡¼¥à¤Ï²ù¤·¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢¤³¤ì¤¬ÆüËÜÂåÉ½¤Î¸½ºßÃÏ¤À¡£
¡¡¾®Ìî»û¤éÆüËÜÂåÉ½¤Ï´Ö¤â¤Ê¤¯µ¢¹ñ¤¹¤ë¡£¶»¤ËÊú¤¨¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê²ù¤·¤µ¤À¤í¤¦¤«¡¢¸ÞÎØ¤Ç¤Î½¼Â´¶¤À¤í¤¦¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼¡¤Î»î¹ç¤Ø¤Îµ²¤¨¤À¤í¤¦¤«¡£
3¿Í¤¬ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¤Î¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê
¡¡¾®Ìî»û¤ò·Þ¤¨¤ëÀÐ³À¤ÈÎëÌÚ¤Ëº£Ç¯¤Î¥ª¥Õ¤Ï¤É¤³¤ËÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤Î¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£µîÇ¯¤ÏÅìµþ¤Î¥æ¡¼¥¹¥Û¥¹¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ´Ñ¸÷¡¢°ìºòÇ¯¤ÏÂæÏÑ¤Ç¿©¤¤ÅÝ¤ì¥Ä¥¢¡¼¡¢¤½¤ÎÁ°¤ÏµÜÅçÅÐ»³¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ËÉÙ¤ó¤ÀÎ¹¤ò·«¤êÊÖ¤¹Æ±¤¤Ç¯¤Î3¿Í¤À¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÀÐ³À¤ÈÎëÌÚ¡£¡Ö6·î¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Í¡×¤È¤â¸À¤¦¡£
¡Ö6·î¡×¤È¤ÏºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢²£ÉÍBUNTAI¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥«¡¼¥ê¥ó¥°ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Î¤³¤È¤À¡£ÎãÇ¯¤Ï2·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤ËÊÑÂ§Åª¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®Ìî»û¤Î¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤ÏºòÇ¯Í¥¾¡ÏÈ¤Ç¡¢ÎëÌÚ¤Î¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëJCA¡ÊÆüËÜ¥«¡¼¥ê¥ó¥°¶¨²ñ¡Ë¶¯²½¿äÁ¦ÏÈ¤È¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÐ³À¤Î¥°¥é¥ó¥Ç¥£¡¼¥ë¤Ï´ØÅìÁª¼ê¸¢¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£3¿Í¤¬ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¤Î¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤À¡£
¡¡¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤Ï¤·¤Ð¤·¤ÎµÙÂ©¤ò¡£¥°¥é¥ó¥Ç¥£¡¼¥ë¤Ï·Ú°æÂô¹ñºÝ¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Ø¡£¤½¤·¤Æ¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤ÏÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¥«¥Ê¥À¤Ç¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ø¡£6·î¤ÎºÆ²ñ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸¦ïÓ¤ÏÂ³¤¯¡£
¡ÊÃÝÅÄ Áï°ìÏº¡Ë