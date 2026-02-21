»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¡×¡ÖÈ¯¸÷¤·¤Æ¤ë¡×KARA¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¶¦±é¤Ë´¶·ã
»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¤ÈKARA¤¬21Æü¡¢²£ÉÍ¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ç¥é¥¤¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖKandy Jam vol¡¥1¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Æü´Ú¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¥È¡¼¥¯¤Î¶¦±é¤Ç¹ÁÄ®¡¦²£ÉÍ¤ÎÌë¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ï¸åÇÚ¤Î¡È¤¨¤Ó¤Á¤å¤¦¡É¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö³Ø·Ý²ñ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡×¤ÇËë¤ò³«¤±¡¢12Ç¯¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡Ö²¾·ÀÌó¤Î¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò½Ä²£Ìµ¿Ô¤Ë¶î¤±²ó¤ê¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¡È¤¨¤Ó¤Á¤å¤¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡É¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤ÎÇ®µ¤¤Ë±þ¤¨¤¿¡£4·îÈ¯Çä¤Î¿·¶Ê¡Ö¤¨¤Ó¥Ï¡¼¥È¥Ð¥Ç¥£LOVE¡×¤Ç¤Ï¿¶¤êÉÕ¤±¤ò½éÈäÏª¤·¤¿¡£
¥¿¥ª¥ë¤ò¥¬¥ó¥¬¥ó¿¶¤ê²ó¤·¤Æ¡Öº£Æü¤Ï³§¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¹¤Æ¤¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¿·¶Ê¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£³Ø·Ý²ñ¡Ê¥é¥¤¥Ö¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤ÎºÇ¸å¤ò¡Ö¥·¥ó¥¬¥í¥ó¡¦¥·¥ó¥¬¥½¥ó¡×¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¥¹¥Æ¡¼¥¸¥ó¥°¤Î¸å¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¡Ø»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¡Ù¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ê¤Î¤Ë¸½ÌòÃæ³ØÀ¸¤¬1¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡Á¤¹¡×¤È¥È¡¼¥¯¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ËKARA¤¬¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¥À¥ó¥¹¤È²ÎÀ¼¤Ç²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤ÏKARA¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤·¤«¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ËÆ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤¤¤ë¡×¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¡×¡ÖÈ¯¸÷¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤È¸ý¡¹¤Ë´¶·ã¡£¡ÖGOGO¥µ¥Þ¡¼¡ª¡×¤¬¥À¥ó¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¶Ê¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¡ÖÏÓ¤Î³ÑÅÙ¡¢½¸ÃæÎÏ¡¢¤«¤ï¤¤¤¤É½¾ð¡×¤Î3¤Ä¤¬ÂçÀÚ¤À¤Èµ®½Å¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÄ¾¡¹¤Ë¼õ¤±¤ÆÂç´î¤Ó¤À¤Ã¤¿¡£
»äÎ©·ÃÈæ¼÷Ãæ³Ø¤Ï12Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö±Ê±ó¤ÎÃæ³ØÀ¸¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë³èÆ°¤·¡¢13Ç¯¤ËÆüËÜ¿Í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾åºÇÂ®¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ç¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤¿¡£¸½ºß¤Ï8¿Í¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¸ø±é¤Î¤â¤è¤¦¤ÏCS¥Æ¥ìÄ«¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë1¤Ç3·î31Æü¸á¸å10»þ¤ËÊüÁ÷Í½Äê¡£