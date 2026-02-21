¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¡Ö°½Âë¡×¤Î2025Ç¯ÈÎÇä¿ôÎÌ¤¬²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¿¤Ó¡Ö°½Âë Ç»¤¤ÎÐÃã¡×¤¬Èó¾ï¤Ë¥ï¡¼¥¯
¡¡¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÎÐÃã°ûÎÁ¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö°½Âë¡×¤Î2025Ç¯ÈÎÇä¿ôÎÌ¤¬²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ê¿ôÃÍ¤ÏÈó¸øÉ½¡£
¡¡²áµîºÇ¹â¤ÎÈÎÇä¿ôÎÌ¤ò¹¹¿·¤·¤¿Í×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2·î2Æü¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÆüËÜ¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¤Î¹âÂ¼Í´õºÚÎÐÃã»ö¶ÈÉô¥Ö¥é¥ó¥É¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ë¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡Ø°½Âë¡Ù¤¬24Ç¯¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë2Ç¯ÌÜ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¿¤Ó¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤¤¡£2¤ÄÌÜ¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø°½Âë Ç»¤¤ÎÐÃã¡Ù¤ò5·î¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ëÈ¯Çä¤·¤¿¤È¤³¤íÈó¾ï¤Ë¥ï¡¼¥¯¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¥Ö¥é¥ó¥É¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ö¥Ò¥È¥¯¥Á¡¢¥Ò¥È¥¤¥¡£¼«Ê¬¤Î¥ê¥º¥à¤Ç¤¤¤³¤¦¡×¤ò·Ç¤²¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤âÁÕ¸ù¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£