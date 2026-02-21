¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ëÊÁ¤¬±Ç¤¨¤ë¡ª¥Û¥ï¥¤¥È¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡ß¥×¥í¥È¥ì¥Ã¥¯¤Î¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¤Ï¡È¹õ¡É¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬ËþºÜ
¥³¥é¥ÜÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ë¸ÂÄê¥¦¥ª¥Ã¥Á¡ÖPRW-B1000WM-1JR¡×¡Ê14Ëü800±ß¡Ë¤¬2·î20Æü¤è¤êÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
º£ºî¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥½¥ê¥Ã¥É¤Ê¥¹¥¯¥¨¥¢¥±¡¼¥¹¤¬ÆÃÄ§Åª¤ÊBluetoothÅëºÜ¡¢ÅÅÇÈ¥½¡¼¥é¡¼¥¦¥ª¥Ã¥Á¤Î¡ÖPRW-B1000-1JF¡×¡£Êý°Ì¡¢µ¤°µ¡Ê¹âÅÙ¡Ë¡¢²¹ÅÙ·×¤Î¥È¥ê¥×¥ë¥»¥ó¥µ¡¼¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥ê¥ó¥¯¤ËÂÐ±þ¤·¡¢ÌÜÅªÃÏ¤ÎÊý³Ñ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡È¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥ó¥¸¥±¡¼¥¿¡¼¡É¤ä¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ÎÃÏ¿Þ¾å¤Ë¥¹¥¿¥ó¥×¤ò»Ä¤·¹ÔÆ°¤òµÏ¿¤Ç¤¤ë¡È¥¿¥¤¥à&¥×¥ì¥¤¥¹¡É¤¬¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¤Î¹ÔÆ°¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥±¡¼¥¹¤ËÆñÇ³¥°¥ì¡¼¥É¡ÊUL94µ¬³Ê¡Ë¤Î¥Ð¥¤¥ª¥Þ¥¹¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¡¢Ê²¤²Ð¤äÄ´Íý¤Ê¤É²Ð¤Î¶á¤¯¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÀÇ½¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³¹¤Ë¤âÆëÀ÷¤à½Å¸ü¤«¤Ä¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¡£White Mountaineering¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤òÅ»¤Ã¤¿º£ºî¤Ç¡¢¤Þ¤ºÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤¬¥È¥é¥¤¥¢¥ó¥°¥ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡£Á°ºî¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤â¥À¥¤¥ä¥ë¤Ë»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÌÏÍÍ¤¬¡¢º£ºî¤Ç¤Ï¥Ù¥¼¥ë¤Ë¤Þ¤Ç¹¤¬¤ê¤è¤ê°õ¾ÝÅª¤Ë¡£
Àþ¤ÎÂÀ¤µ¤¬¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë¤³¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢¥À¥¤¥ä¥ë¤Ë¤ÏÈ¾Æ©ÌÀ°õºþ¡¢¥Ù¥¼¥ë¤Ë¤ÏIP½èÍý¤ÇÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢¸«¤ë³ÑÅÙ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¾ð¤¬ÊÑ²½¡£¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ÏÇò¤¤Ãß¸÷¡¢»þÊ¬¿Ë¤ÏÇò¡¢ÉÃ¿Ë¤ÏÀÖ¤Ë¿§Ê¬¤±¤µ¤ì¡¢»ëÇ§À¤ò³Î¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤Î¤È¶¦¤Ë¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤â¡£
¥À¥¤¥ä¥ë¤Ë¤Ï¡ÖPRO TREK¡× ¤È¡ÖWhite Mountaineering¡×¤ÎW¥Í¡¼¥à¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¡£¤Ê¤ª¡¢W¥Í¡¼¥à¥í¥´¤ÏÎ¢¥Ö¥¿¤Ë¤â¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥±¡¼¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ÎH¶ð¥Ð¥ó¥É¤Ï¡¢·øÏ´¤«¤Ä·ÚÎÌ¤Ê¥Á¥¿¥óÀ½¡£¶âÂ°¥¢¥ì¥ë¥®¡¼¤òµ¯¤³¤·¤Å¤é¤¯¡¢È©¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Ìë´Ö¤â¶¯¤¯¸÷¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÉ½¼¨¤â¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§²ÄÇ½¡£10µ¤°µËÉ¿å¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿åÊÕ¤Ç¤âÌäÂê¤Ê¤¯ÃåÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥¿¥Á¤À¤±¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ëPRO TREK¤Îµ¡Ç½À¤È¡¢White Mountaineering¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤êÍ»¹ç¤·¤¿¥³¥é¥Ü¥¦¥ª¥Ã¥Á¤Ï¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·¡¼¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÉáÃÊ»È¤¤¤Ç¤âÉý¹¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë1ËÜ¤Ç¤¹¡ª
>> PRO TREK
文・GoodsPress Web
