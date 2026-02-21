´äÀ¥ÍÎ»Ö¤é¡ØViVi¡Ù¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¤¬¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤òÅ»¤¦¡ª¤¤é¤á¤¤¢¤Õ¤ì¤ëÈþÎïSHOTÈäÏª
2·î20ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØViVi¡Ù2026Ç¯4·î¹æ¤Ë¡¢¡ÖViVi¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡×NEXTÉôÌç¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿´äÀ¥ÍÎ»Ö¡¢ÌÝÂåÏÂ¿Í¡Ê¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ë¡¢ÉÍÀîÏ©¸Ê¡ÊROIROM¡Ë¤Î3¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÝÂåÏÂ¿Í¡¦ÉÍÀîÏ©¸Ê¤¬¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤òÅ»¤Ã¤¿¤¤é¤á¤SHOT¤â¸ø³«
¡ÖViVi¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡×2025Ç¯²¼È¾´ü¤Ë¤Æ1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤´äÀ¥¡£º£²ó¤Ï3LOOK¥Ö¥é¥ó¥É¤´¤È¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢½ª»Ï¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹â¤¤»£±Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¼¡¤Ï²¿¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤Ê¤¬¤éÊ¹¤¯¤½¤Î»Ñ¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¥á¥í¥á¥í¡£¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¡¢¤¢¤é¤æ¤ë³ÑÅÙ¤«¤éÂÎ¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë´ó¤Ã¤¿¥«¥Ã¥È¤Ê¤É¤â»£±Æ¤·¡¢¿·¤¿¤Ê´äÀ¥¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë´ë²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖViVi¹ñÊõµé¥¤¥±¥á¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¾ïÏ¢¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ë¤Ò¤Ã¤Ñ¤ê¤À¤³¤ÎÌÝÂå¡£¼«¤é¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ»£±Æ¸½¾ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»£±Æ¤Ç¤Ï¤Á¤é¤ê¤ÈÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿ÆùÂÎ¤¬³À´Ö¸«¤¨¤ë¾ìÌÌ¤â¡£ÌÝÂå¤é¤·¤¤Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤â¡È¥ì¥Ù¥Á¡É¤Êµ±¤¤ò¸«¤»¤ë¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤Î³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ËÃíÌÜ¤À¡£
2025Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ë½éÅÐ¾ì¸å¡¢Ãå¡¹¤È½ç°Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÉÍÀî¡£»£±Æ¸½¾ì¤Ë¤ÏË¹»Ò¤Ë¥¢¥¦¥¿¡¼¤Ë´°Á´ËÉÈ÷¤Î¤â¤³¤â¤³¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅÐ¾ì¡£¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤è¤ê¾®Æ»¶ñ¤Î¶²Îµ¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ç¡¢¾åÉÊ¤Ç¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ê¤ª»÷¹ç¤¤¥«¥Ã¥È¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤È»£±Æ¤Ç¤¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢Ä©Àï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ä¡¢¶¦¤Ë³èÆ°¤¹¤ëËÜÂ¿ÂçÌ´¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥ì¥ó¥É¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤È¥¤¥±¥á¥ó¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢Âº¤¤¥Ñ¡¼¥Ä¸«¤»¤Þ¤Ç´®Ç½¤Ç¤¤ë¡¢Ç»ÅÙ¹â¤á¤Êº£²ó¤ÎÆÃ½¸¡£¤¼¤Ò¡ØViVi¡Ù4·î¹æ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¡£