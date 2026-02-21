»Ò¤É¤â¤ò¼ÖÆâ¤ËÃÖ¤Ëº¤ì¤ë¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤óËº¤ì¾É¸õ·²¡×¤Ï¤Ê¤¼µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡© ¡ÚÇ¾²Ê³Ø¼Ô¤¬²òÀâ¡Û
¡Ö¼«Ê¬¤Î»Ò¤òÁ÷·ÞÃæ¤Ë¼ÖÆâ¤ËËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¡¢¼ª¤òµ¿¤¦¤è¤¦¤ÊÉÔ¹¬¤Ê»ö¸Î¤¬»þ¤Ëµ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï¸½ºß¡¢¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤óËº¤ì¾É¸õ·²¡ÊForgotten Baby Syndrome¡Ë¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂçÀÚ¤Ê»Ò¤É¤â¤òËº¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¿Æ¤È¤·¤Æ¼º³Ê¤À¡×¡ÖÌµÀÕÇ¤²á¤®¤ë¡×¡Ä¡Ä¡£¤½¤¦¤·¤¿¸·¤·¤¤À¼¤¬½Ð¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ê¥Í¥°¥ì¥¯¥È¡Ê°é»ùÊü´þ¡Ë¤ä±³¤Ï·è¤·¤Æµö¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤ì¤Û¤É»Ò¤É¤â¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¿Æ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤óËº¤ì¾É¸õ·²¡×¤Ïµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
²á¼º¤òÈÈ¤·¤¿¿Í¤òÀÕ¤á¤ë¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¼«Ê¬¤Ë¤âµ¯¤³¤ë¤³¤È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ëÈá·à¤òÌ¤Á³¤ËËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡¢¸Ä¿Í¤È¼Ò²ñ¤¬¡ÖÇ¾¤Î»ÅÁÈ¤ß¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¤¬¸°¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»ä¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¥ï¡¼¥¥ó¥°¡¦¥á¥â¥ê¡¼¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ï¡Öºî¶Èµ²±¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÏ¢¤Îºî¶È¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬·×²è¤·¤¿¤³¤È¡¢¹Í¤¨¤¿¤³¤È¡¢¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¡¢É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤È¤·¤Æ°ì»þÅª¤ËÊÝ»ý¤·¤Æ¤ª¤¯µ¡Ç½¤Ç¤¹¡£µ²±¤Î°ì¼ï¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë°ìÈÌÅª¤Ê¡Öµ²±¡×¤È¤Ï¾¯¤·°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¡Öµ²±¡×¤Ï¡¢Ëº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤º¤Ã¤È³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¡ÖÄ¹´üµ²±¡×¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ï¡¼¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ËÁêÅö¤·¤Þ¤¹¡£ÅÅ¸»¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Ï¾Ã¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¡¢Ç¾¤Î¡Ö¥ï¡¼¥¥ó¥°¡¦¥á¥â¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢°ì»þÅª¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Î¡ÖÇ¾¤Î¥á¥âÄ¢¡×¤Î¤è¤¦¤Êµ²±¤Ç¤¹¡£Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢²È»ö¤ä»Å»ö¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Îºî¶È¤òÆ±»þ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤³¤Ê¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ï¡¼¥¥ó¥°¡¦¥á¥â¥ê¡¼¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤Ç½ÎÏ¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¡ÖRAM¡×¤ËÁêÅö¤·¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¤ò¤·¤ÆÆÀ¤¿¾ðÊó¤òÊ¸½ñºîÀ®¥½¥Õ¥È¤Ë¡Ö¥³¥Ô¥Ú¡×¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢RAM¤¬°ì»þÅª¤Ë¾ðÊó¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·ÊØÍø¤ÊÈ¾ÌÌ¡¢ÍÆÎÌ¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤¾ðÊó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢ÅÅ¸»¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¾Ã¼º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤Î¥ï¡¼¥¥ó¥°¡¦¥á¥â¥ê¡¼¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¡Öµ²±¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¾ðÊó½èÍýÇ½ÎÏ¡×¤È¤ß¤Ê¤·¤¿¤Û¤¦¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
³§¤µ¤ó¤â¡¢¡Ö²¿¤«¤ò¤·¤è¤¦¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ÊÌ¤Î¤³¤È¤Ëµ¤¤ò¼è¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢²¿¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤«Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥ï¡¼¥¥ó¥°¡¦¥á¥â¥ê¡¼¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢Â¾¤Î»É·ã¤Ë´³¾Ä¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤¬Èô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÇ¾¤Î·ç´Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤³¤ë¿Í´Ö¤ÎÇ¾¤ÎÆÃÀ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡ÖÄ«¡¢»Ò¤É¤â¤ò¼Ö¤ÇÊÝ°é±à¤ËÁ÷¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¤Ç½Ð¶Ð¤¹¤ë¡×¤ÈÍ½Äê¤òÎ©¤Æ¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾ò·ï¤¬½Å¤Ê¤ë¤È´í¸±¿®¹æ¤Ç¤¹¡£
¡¦¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ê»öÂÖ¡§Æ»Ï©¤¬½ÂÂÚ¤·¡¢Ä«¤Î²ñµÄ¤ËÃÙ¹ï¤·¤½¤¦¤À¤È¾Ç¤ê¤ò´¶¤¸¤¿
¡¦¶¯¤¤»É·ã¡§ÆÍÁ³¼«Å¾¼Ö¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¡¢µÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤ó¤À
¡¦Ç¾¤Î¼«Æ°Áà½Ä¡Ê½¬´·¡Ë¡§ÉáÃÊ¤ÏÄ«¤ÎÁ÷¤êÃ´Åö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢º£Æü¤À¤±¸òÂå¤·¤¿
°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ïº³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î½ÐÍè»ö¤¬½Å¤Ê¤ë¤È¡¢Ç¾¤Ï¡Ö±¿Å¾¡×¤È¡ÖÃÙ¹ï¤Ø¤Î¾Ç¤ê¡×¤ËÁ´¤Æ¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¤ò³ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¸åÉôºÂÀÊ¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ì»þÅª¤Ê¾ðÊó¤¬¡¢Ç¾¤Î¥á¥âÄ¢¤«¤é²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë»Ò¤É¤â¤¬ÀÅ¤«¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¡¢»ë³Ð¤äÄ°³Ð¤Î»É·ã¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¾¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê°ì¿Í¤Ç²ñ¼Ò¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦½¬´·¡Ê¼«Æ°Áà½Ä¡Ë¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¸åÉôºÂÀÊ¤Î»Ò¤É¤â¤ò¹ß¤í¤·Ëº¤ì¤¿¤Þ¤Þ²ñ¼Ò¤ËÅþÃå¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞµÞ¤¤¤Ç¼Ö¤ò¹ß¤ê¤Æ½Ð¼Ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤Ïµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤óËº¤ì¾É¸õ·²¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤òËº¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç¾¤¬°ìÏ¢¤Î¹ÔÆ°¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Öºî¶È¤Î¤ä¤êËº¤ì¡×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Èá·àÅª¤Ê»ö¸Î¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¦¡ÖÃí°ÕÎÏ¤Î¸Â³¦¡×¤ò¼«³Ð¤¹¤ë¡§Ë»¤·¤¤¤È¤¡¢Çº¤ß¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Û¤É¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÇ¾¤Ïº£¡¢¥ß¥¹¤ò¤·¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤À¡×¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ÊªÍýÅª¤Ê¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼¤òÃÖ¤¯¡§¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¡¢¥¹¥Þ¥Û¤äÄÌ¶Ð¥«¥Ð¥ó¤Ê¤É¡Ö¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¤Èº¤¤ë¤â¤Î¡×¤òÃÖ¤¯½¬´·¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²ÙÊª¤ò¼è¤í¤¦¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤È¤¡¢É¬¤º»Ò¤É¤â¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦»Øº¹¤·³ÎÇ§¤ò¥ë¡¼¥Á¥ó²½¤¹¤ë¡§¾®¤µ¤Ê»Ò¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë´ü´Ö¤Ï¡¢¼Ö¤ò¹ß¤ê¤ëºÝ¤Ë¡¢¤¿¤È¤¨°ì¿Í¤Î¤È¤¤Ç¤â¡Ö¸åÉôºÂÀÊ¤è¤·¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ»Øº¹¤·³ÎÇ§¤ò¤¹¤ë¡£¾õ¶·¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Öµ·¼°¡×¤ò½¬´·²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡¦±à¤È¤ÎÏ¢·È¡§¡ÖÅÐ±àÍ½Äê»þ´Ö¤ò²á¤®¤Æ¤â¸½¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢É¬¤ºÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤ò±à¤È¶¦Í¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤âÍ¸ú¤Ê¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¿Í´Ö¤ÎÇ¾¤ÎÆÃÄ§¤òÍý²ò¤·¤Æ¡¢¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤óËº¤ì¾É¸õ·²¡×¤òËÉ¤¤¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢§°¤Éô ÏÂÊæ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
Ìô³ØÇî»Î¡¦Âç³ØÌô³ØÉô¶µ¼ø¡£ÅìµþÂç³ØÌô³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢Æ±Âç³Ø±¡Ìô³Ø·Ï¸¦µæ²Ê½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£ÅìµþÂç³ØÌô³ØÉô½õ¼ê¡¢ÊÆ¹ñ¥½¡¼¥¯¸¦µæ½êÇî»Î¸¦µæ°÷Åù¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÉðÂ¢ÌîÂç³ØÌô³ØÉô¶µ¼ø¤È¤·¤Æ¶µÊÜ¤ò¤È¤ë¡£ÀìÌç¤Ç¤¢¤ëÇ¾²Ê³Ø¡¦°åÌôÊ¬Ìî¤Ë´Ø¤·¡¢¿·Ê¹¡¦»¨»ï¤Ø¤Î´ó¹Æ¡¢À¸³¶³Ø½¬¹ÖºÂ¤ä»ÔÌ±Âç³Ø¤Ç¤Î¹Ö±é¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢Éý¹¤¯¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:°¤Éô ÏÂÊæ¡ÊÇ¾²Ê³Ø¼Ô¡¦°åÌô¸¦µæ¼Ô¡Ë)
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÂçÀÚ¤Ê»Ò¤É¤â¤òËº¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¿Æ¤È¤·¤Æ¼º³Ê¤À¡×¡ÖÌµÀÕÇ¤²á¤®¤ë¡×¡Ä¡Ä¡£¤½¤¦¤·¤¿¸·¤·¤¤À¼¤¬½Ð¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ê¥Í¥°¥ì¥¯¥È¡Ê°é»ùÊü´þ¡Ë¤ä±³¤Ï·è¤·¤Æµö¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤ì¤Û¤É»Ò¤É¤â¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¿Æ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤óËº¤ì¾É¸õ·²¡×¤Ïµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ºî¶ÈÃæ¤Î°ì»þÅª¤Êµ²±¤òÃ´¤¦¡Ö¥ï¡¼¥¥ó¥°¡¦¥á¥â¥ê¡¼¡×¤Ï¡ÖÇ¾¤Î¥á¥âÄ¢¡×¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤óËº¤ì¾É¸õ·²¡×¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ï¡¼¥¥ó¥°¡¦¥á¥â¥ê¡¼¡×¤È¤¤¤¦Ç¾¤Îµ¡Ç½¤¬¿¼¤¯´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ï¡¼¥¥ó¥°¡¦¥á¥â¥ê¡¼¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Ï¡Öºî¶Èµ²±¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÏ¢¤Îºî¶È¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬·×²è¤·¤¿¤³¤È¡¢¹Í¤¨¤¿¤³¤È¡¢¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¡¢É¬Í×¤Ê¾ðÊó¤È¤·¤Æ°ì»þÅª¤ËÊÝ»ý¤·¤Æ¤ª¤¯µ¡Ç½¤Ç¤¹¡£µ²±¤Î°ì¼ï¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë°ìÈÌÅª¤Ê¡Öµ²±¡×¤È¤Ï¾¯¤·°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¡Öµ²±¡×¤Ï¡¢Ëº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤º¤Ã¤È³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¡ÖÄ¹´üµ²±¡×¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¥Ï¡¼¥É¥Ç¥£¥¹¥¯¤ËÊÝÂ¸¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¤ËÁêÅö¤·¤Þ¤¹¡£ÅÅ¸»¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ç¡¼¥¿¤Ï¾Ã¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¡¢Ç¾¤Î¡Ö¥ï¡¼¥¥ó¥°¡¦¥á¥â¥ê¡¼¡×¤Ï¡¢°ì»þÅª¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Î¡ÖÇ¾¤Î¥á¥âÄ¢¡×¤Î¤è¤¦¤Êµ²±¤Ç¤¹¡£Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Ï¡¢²È»ö¤ä»Å»ö¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Îºî¶È¤òÆ±»þ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤³¤Ê¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥ï¡¼¥¥ó¥°¡¦¥á¥â¥ê¡¼¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤Ç½ÎÏ¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¡ÖRAM¡×¤ËÁêÅö¤·¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥Í¥Ã¥È¸¡º÷¤ò¤·¤ÆÆÀ¤¿¾ðÊó¤òÊ¸½ñºîÀ®¥½¥Õ¥È¤Ë¡Ö¥³¥Ô¥Ú¡×¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢RAM¤¬°ì»þÅª¤Ë¾ðÊó¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·ÊØÍø¤ÊÈ¾ÌÌ¡¢ÍÆÎÌ¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤¾ðÊó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢ÅÅ¸»¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¾Ã¼º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤Î¥ï¡¼¥¥ó¥°¡¦¥á¥â¥ê¡¼¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¡Öµ²±¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¾ðÊó½èÍýÇ½ÎÏ¡×¤È¤ß¤Ê¤·¤¿¤Û¤¦¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Â¿Ë»¤äÈèÏ«¤Ç¤âµ¡Ç½¤¬Íî¤Á¤ë¡ÖÁ°Æ¬Á°Ìî¡×¡Ä¡Ä°¦¾ð¿¼¤¤¿Æ¤â´Ù¤ë¡ÖÇ¾¤Î¼«Æ°Áà½Ä¡×¤Îæ«¥ï¡¼¥¥ó¥°¡¦¥á¥â¥ê¡¼¤òÃ´¤¦¡ÖÁ°Æ¬Á°Ìî¡×¤Ï¡¢Ç¯¤ò¼è¤ë¤È¿ê¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ²ÃÎð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÈèÏ«¡¢Çº¤ß»ö¡¢Â¿Ë»¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤É¤Ç½¸ÃæÎÏ¤äÃí°ÕÎÏ¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤È¡¢µÞ·ã¤Ëµ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
³§¤µ¤ó¤â¡¢¡Ö²¿¤«¤ò¤·¤è¤¦¤ÈÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢ÊÌ¤Î¤³¤È¤Ëµ¤¤ò¼è¤é¤ì¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢²¿¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤«Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡© ¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥ï¡¼¥¥ó¥°¡¦¥á¥â¥ê¡¼¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢Â¾¤Î»É·ã¤Ë´³¾Ä¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤¬Èô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÇ¾¤Î·ç´Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤³¤ë¿Í´Ö¤ÎÇ¾¤ÎÆÃÀ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡ÖÄ«¡¢»Ò¤É¤â¤ò¼Ö¤ÇÊÝ°é±à¤ËÁ÷¤ê¡¢¤½¤ÎÂ¤Ç½Ð¶Ð¤¹¤ë¡×¤ÈÍ½Äê¤òÎ©¤Æ¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¾ò·ï¤¬½Å¤Ê¤ë¤È´í¸±¿®¹æ¤Ç¤¹¡£
¡¦¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ê»öÂÖ¡§Æ»Ï©¤¬½ÂÂÚ¤·¡¢Ä«¤Î²ñµÄ¤ËÃÙ¹ï¤·¤½¤¦¤À¤È¾Ç¤ê¤ò´¶¤¸¤¿
¡¦¶¯¤¤»É·ã¡§ÆÍÁ³¼«Å¾¼Ö¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¡¢µÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤ó¤À
¡¦Ç¾¤Î¼«Æ°Áà½Ä¡Ê½¬´·¡Ë¡§ÉáÃÊ¤ÏÄ«¤ÎÁ÷¤êÃ´Åö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢º£Æü¤À¤±¸òÂå¤·¤¿
°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ïº³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤Î½ÐÍè»ö¤¬½Å¤Ê¤ë¤È¡¢Ç¾¤Ï¡Ö±¿Å¾¡×¤È¡ÖÃÙ¹ï¤Ø¤Î¾Ç¤ê¡×¤ËÁ´¤Æ¤Î¥ê¥½¡¼¥¹¤ò³ä¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¸åÉôºÂÀÊ¤Ë»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ì»þÅª¤Ê¾ðÊó¤¬¡¢Ç¾¤Î¥á¥âÄ¢¤«¤é²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë»Ò¤É¤â¤¬ÀÅ¤«¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¡¢»ë³Ð¤äÄ°³Ð¤Î»É·ã¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¾¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê°ì¿Í¤Ç²ñ¼Ò¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦½¬´·¡Ê¼«Æ°Áà½Ä¡Ë¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢¸åÉôºÂÀÊ¤Î»Ò¤É¤â¤ò¹ß¤í¤·Ëº¤ì¤¿¤Þ¤Þ²ñ¼Ò¤ËÅþÃå¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞµÞ¤¤¤Ç¼Ö¤ò¹ß¤ê¤Æ½Ð¼Ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤Ïµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤óËº¤ì¾É¸õ·²¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ¸ºß¤½¤Î¤â¤Î¤òËº¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç¾¤¬°ìÏ¢¤Î¹ÔÆ°¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Öºî¶È¤Î¤ä¤êËº¤ì¡×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Èá·àÅª¤Ê»ö¸Î¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÏÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤¦²á¿®¤Ï¶ØÊª¡ª Ç¾¤òÃÎ¤ê¡¢Èá·à¤òËÉ¤°4¤Ä¤ÎÊýË¡¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤óËº¤ì¾É¸õ·²¡×¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ËºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¤ÏÂç¾æÉ×¡×¤È¤¤¤¦²á¿®¤ò¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤â¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¡¢Àº¿ÀÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊªÍýÅª¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤ÇÇ¾¤Î¥ß¥¹¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¥ß¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â¡¢»Ò¤É¤â¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¥ï¡¼¥¥ó¥°¡¦¥á¥â¥ê¡¼¤Ï¡¢Ãí°ÕÎÏ¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤¿¤È¤¤ËÈô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤ÊÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢°Ê²¼¤ÎÊýË¡¤ò¤¼¤ÒÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¡ÖÃí°ÕÎÏ¤Î¸Â³¦¡×¤ò¼«³Ð¤¹¤ë¡§Ë»¤·¤¤¤È¤¡¢Çº¤ß¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Û¤É¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÇ¾¤Ïº£¡¢¥ß¥¹¤ò¤·¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤À¡×¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦ÊªÍýÅª¤Ê¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼¤òÃÖ¤¯¡§¸åÉôºÂÀÊ¤Ë¡¢¥¹¥Þ¥Û¤äÄÌ¶Ð¥«¥Ð¥ó¤Ê¤É¡Ö¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¤Èº¤¤ë¤â¤Î¡×¤òÃÖ¤¯½¬´·¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£²ÙÊª¤ò¼è¤í¤¦¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤È¤¡¢É¬¤º»Ò¤É¤â¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦»Øº¹¤·³ÎÇ§¤ò¥ë¡¼¥Á¥ó²½¤¹¤ë¡§¾®¤µ¤Ê»Ò¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë´ü´Ö¤Ï¡¢¼Ö¤ò¹ß¤ê¤ëºÝ¤Ë¡¢¤¿¤È¤¨°ì¿Í¤Î¤È¤¤Ç¤â¡Ö¸åÉôºÂÀÊ¤è¤·¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ»Øº¹¤·³ÎÇ§¤ò¤¹¤ë¡£¾õ¶·¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¡Öµ·¼°¡×¤ò½¬´·²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡¦±à¤È¤ÎÏ¢·È¡§¡ÖÅÐ±àÍ½Äê»þ´Ö¤ò²á¤®¤Æ¤â¸½¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢É¬¤ºÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤ò±à¤È¶¦Í¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤âÍ¸ú¤Ê¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¿Í´Ö¤ÎÇ¾¤ÎÆÃÄ§¤òÍý²ò¤·¤Æ¡¢¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤óËº¤ì¾É¸õ·²¡×¤òËÉ¤¤¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢§°¤Éô ÏÂÊæ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
Ìô³ØÇî»Î¡¦Âç³ØÌô³ØÉô¶µ¼ø¡£ÅìµþÂç³ØÌô³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢Æ±Âç³Ø±¡Ìô³Ø·Ï¸¦µæ²Ê½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡£ÅìµþÂç³ØÌô³ØÉô½õ¼ê¡¢ÊÆ¹ñ¥½¡¼¥¯¸¦µæ½êÇî»Î¸¦µæ°÷Åù¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÉðÂ¢ÌîÂç³ØÌô³ØÉô¶µ¼ø¤È¤·¤Æ¶µÊÜ¤ò¤È¤ë¡£ÀìÌç¤Ç¤¢¤ëÇ¾²Ê³Ø¡¦°åÌôÊ¬Ìî¤Ë´Ø¤·¡¢¿·Ê¹¡¦»¨»ï¤Ø¤Î´ó¹Æ¡¢À¸³¶³Ø½¬¹ÖºÂ¤ä»ÔÌ±Âç³Ø¤Ç¤Î¹Ö±é¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢Éý¹¤¯¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
(Ê¸:°¤Éô ÏÂÊæ¡ÊÇ¾²Ê³Ø¼Ô¡¦°åÌô¸¦µæ¼Ô¡Ë)