¡Ú¥¹¥¡¼¥¯¥í¥¹¡ÛÂç²÷µó¤Þ¤Ç¤¢¤È¿ô½½¥»¥ó¥Á¡Ä¸ÅÌî·Å¡¡ÀË¤·¤¯¤â¥á¥À¥ëÆÏ¤«¤º¹æµã4°Ì¡¡ÆüËÜ¿Í½é·è¾¡º²¤Î³êÁö
¡¡¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂè15Æü¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼¡¦¥¹¥¡¼¥¯¥í¥¹¡Ê2026Ç¯2·î21Æü¡¡¥ê¥Ó¡¼¥Ë¥ç¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼¤ÎÃË»Ò¥¹¥¡¼¥¯¥í¥¹¤¬21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¸ÅÌî·Å¡Ê26¡¢U¡ÝNEXT¡Ë¤¬Æ±¼ïÌÜÆüËÜ¿Í½é¤È¤Ê¤ë·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¥á¥À¥ë¤Ë¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤ï¤º¤«¿ô½½¥»¥ó¥Á¤Îº¹¤Ç4°Ì¡£¥á¥À¥ë¤Ï¤Ä¤«¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬²áµîºÇ¹â°Ì¤ÎÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÆüËÜ¥¹¥¡¼¥¯¥í¥¹³¦¤Ë¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ò¹ï¤ó¤À¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥¤¥¿¥ê¥¢Àª2¿Í¤ÈÁ°²óËÌµþ²¦¼Ô¤ÈÊÂ¤ó¤À¸ÅÌî¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç°ìÊâ½ÐÃÙ¤ì¤ë¤âÄü¤á¤ºÄÉ¤¤Â³¤±¤ë¡£Á´Áª¼ê¤¬ÂÎÎÏ¤Î¸Â³¦¤ËÄ©¤àÃæ¡¢½ªÈ×¤Ëº¹¤òµÍ¤á¤ë¡£2°Ì¤È3°Ì¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¥´¡¼¥ë¤¹¤ëÃæ¡¢¤ï¤º¤«¤Êº¹¤Ç4°Ì¤Î¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤âÉ½¾´Âæ·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤¸ÅÌî¤Îº²¤Î³êÁö¤Ë¡¢ÂçÀã¤¬Éñ¤¦²ñ¾ì¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤È´¿À¼¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£¤¢¤È¿ô½½¥»¥ó¥Á¡Ä¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¼ê¤Ç´é¤òÊ¤¤¤¹æµã¡£¶â¥á¥À¥ë¤È¶ä¥á¥À¥ë¤ÏÃÏ¸µ¥¤¥¿¥ê¥¢Àª¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤ÏÁ°²ó²¦¼Ô¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥£¥Ð¡Ê¥¹¥¤¥¹¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¿¥¤¥à¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤ÏÁ´ÂÎ2°Ì¡£1²óÀïÂè8ÁÈ¡¢½à¡¹·è¾¡¤ò1°ÌÆÍÇË¤·¤¿¡£ÆüËÜ¿Í»Ë¾å½é¤á¤Æ¿Ê½Ð¤·¤¿½à·è¾¡¤Ï¡¢¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤â¡¢ÃæÈ×¤Î2°ÌÁè¤¤¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·4°Ì¤Ë¸åÂà¡£¤·¤«¤·¡¢Äü¤á¤º¤ËÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿½ªÈ×¤Ë2°Ì¤È3°Ì¤ÎÁª¼ê¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¡¢¤½¤Î·ä¤Ë2°Ì¤ËºÆÉâ¾å¡£¼¹Ç°¤Î³êÁö¤Ç2°Ì¤Ç¥´¡¼¥ë¡£¾å°Ì3¿Í¤¬¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤ÆÅ¾ÅÝ¡£Àã¿«¤ÎÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¡£¿Ü³Î¶¡Ê¥¯¥ì¥Ö¡Ë¤È¾®ÎÓÎµÅÐ¡Ê¿¹Àî·úÀß¡Ë¤Ï1²óÀï¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¡£
¡¡¢¡¥¹¥¡¼¥¯¥í¥¹¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼¤Î¼ïÌÜ¤Î°ì¤Ä¡£Àã¾å¤Î¾ã³²Êª¶¥Áö¤È¤â¸À¤ï¤ì¡¢4¡Á6¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬Æ±»þ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥Ð¥ó¥¯¤ä¥¦¥§¡¼¥Ö¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤ÆºÇ½é¤Ë¥´¡¼¥ë¤·¤¿¤â¤Î¤¬¾¡¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£Åßµ¨¸ÞÎØ¤Ç¤Ï10Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼Âç²ñ¤«¤éÀµ¼°¼ïÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£