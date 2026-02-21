¡Ö¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤ÏÅÏî´½í¤ò»È¤Ã¤Æ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ò¡Ä¡×Åê¹Æ³È»¶¤ËËÜ¿Í¤¬¡È¤¿¤Ã¤¿°ì¸À¡É¤Ç¥³¥á¥ó¥È
¡¡·Ð±Ä¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡ÖREAL¡¡VALUE¡×¤¬21Æü¤Þ¤Ç¤ËYouTube¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¼Â¶È²È¡¦ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤¬¡¢¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ëÅÏî´½í¤µ¤ó¤È¤Î¡È±¢ËÅÏÀ¡É¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÏî´¤µ¤ó¤¬ÈÖÁÈ¿·MC¤Ë·èÄê¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¸¸Åß¼Ë¡×¤ÎÊÔ½¸¼Ô¡¦Ì§ÎØ¸ü²ð»á¤Ï¡Ö¡È¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¤¬ÅÏî´½í¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÅ¾Ê¤¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¦¥½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ËÙ¹¾»á¤Ï¡Ö¥¦¥½¤À¤è!¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£