¡Ú¹¾¸ÍÀî¥Ü¡¼¥È¡¦£Çµ¹¾¸ÍÀîÂç¾Þ¡ÛÀ¾Â¼ÂóÌé¤¬Í½ÁªÆÍÇË¡¡ÌÚ²¼æÆÂÀ£Çµ½é£Ö¤ËÈ¯Ê³¡Ö²ù¤·¤µ¤È¤¦¤ì¤·¤µ¤¬¡Ä¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¹¾¸ÍÀî¤Î£Çµ¡Ö¹¾¸ÍÀîÂç¾Þ¡¡³«Àß£·£°¼þÇ¯µÇ°¡×¤Ï£²£±Æü¡¢Í½ÁªºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë£´ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡À¾Â¼ÂóÌé¡Ê£³£¹¡áÂçºå¡Ë¤Ï£µ£Ò¡¢¥¤¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Þ£±£³¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤ÆÆ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡Íø¡£¾¡Éé¶î¤±¤ËÀ®¸ù¤·¡¢ÆÀÅÀÎ¨£¶¡¦£¸£°¤Î£¸°Ì¤ÇÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ú¥é¤Ï¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¶¯¤á¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿¤Ó´ó¤ê¤Ê´¶¤¸¡££±¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È³°¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÆÃÄ§¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥»¥ó¥¿¡¼¸þ¤¤Î´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤·¡¢£µÆüÌÜ¤Ï¹Ó¤ì¿åÌÌ¤Ê¤é½àÍ¥¤â¤³¤¦¤¤¤¦¶¯¤á¤Î¥Ú¥é¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£ÈùÄ´À°¤°¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È½®Â¤â¹¥»Å¾å¤¬¤ê¤À¡£
¡¡Á°Æü¡Ê£²£°Æü¡Ë¤Ë¤ÏÂçºå»ÙÉô¤Î¸åÇÚ¡¦ÌÚ²¼æÆÂÀ¤¬¼ã¾¾£·£³¼þÇ¯µÇ°¤Ç£Çµ½é£Ö¤òÃ£À®¡£¡Ö²ù¤·¤µ¤È¤¦¤ì¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤¤¤¤»É·ã¤Ë¤·¤Æ¡×¤ÈÂç¤¤ÊÈ¯Ê³ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²ÀáÁ°¤ÎÄÅ¤ÇÍ¥¾¡¡¢Á°Àá¤Î½»Ç·¹¾£Çµ¶áµ¦ÃÏ¶èÁª¤ÇÍ¥½Ð¡Ê£´Ãå¡Ë¤È¶á¶·¹¥Ä´¡£¹¾¸ÍÀî¤ÏÄÌ»»£±£±Í¥½Ð£³£Ö¤ÈÁêÀ¤â¤¤¤¤¡£¡Ö¹¾¸ÍÀî¤Ï¤¤¤¤»þ¤È°¤¤»þ¤Èº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢º£²ó¤Ï¤¤¤¤Êý¤Ç¤¹¤Í¡£ºÇ¶á¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î°ú¤¤¬¤¤¤¤¤·¡¢Ä´À°¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Í¥½Ð¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¤Þ¤º¤ÏÅöÃÏ£³ÀáÏ¢Â³Í¥½Ð¤òÁÀ¤¦¡£