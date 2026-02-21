¡Úºå¿À6R¡Û5²¯±ß¥Û¡¼¥¹¤Î¥µ¥¬¥ë¥Þ¡¼¥¿¤¬½é¾¡Íø
¡¡2·î21Æü¡¢ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿6R¡¦3ºÐÌ¤¾¡Íø¡Ê¼Ç2400m¡Ë¤Ï¡¢ÀîÅÄ¾²íµ³¾è¤Î3ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥µ¥¬¥ë¥Þ¡¼¥¿¡Ê²´3¡¦·ªÅì¡¦Ê¡±ÊÍ´°ì¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£2ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Þ¥Æ¥ó¥í¥¦¥ª¥ê¥¸¥ó¡Ê²´3¡¦·ªÅì¡¦ºä¸ýÃÒ¹¯¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥«¥Ã¥È¥½¥í¡Ê²´3¡¦·ªÅì¡¦ÌðºîË§¿Í¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï2:26.9¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡2ÈÖ¿Íµ¤¤ÇÃÄÌîÂçÀ®µ³¾è¡¢¥í¥µ¥ë¥´¥µ¡Ê²´3¡¦·ªÅì¡¦ÀÆÆ£¿ò»Ë¡Ë¤Ï¡¢4ÃåÇÔÂà¡£
¡Ú¿·ÇÏ/ºå¿À4R¡Û¥ë¥ô¥¡¥ó¥¹¥ì¡¼¥ô»º¶ð ¥¨¥¤¥³¡¼¥ó¥É¥ê¡¼¥à¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼V¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë»º¶ð
¡¡ÀîÅÄ¾²íµ³¾è¤Î3ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥µ¥¬¥ë¥Þ¡¼¥¿¤¬´ò¤·¤¤½é¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Æ±ÇÏ¤Ï2023Ç¯¥»¥ì¥¯¥È¥»¡¼¥ë¤Ç5²¯2000Ëü±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¤ÎÃÍ¤ò¤Ä¤±¤¿¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë»º¶ð¡£ÏÃÂê¤ÎÉ¾È½ÇÏ¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼2ÀïÌÜ¤Ç¤¤Ã¤Á¤ê¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¥µ¥¬¥ë¥Þ¡¼¥¿¡¡2Àï1¾¡
¡Ê²´3¡¦·ªÅì¡¦Ê¡±ÊÍ´°ì¡Ë
Éã¡§¥³¥ó¥È¥ì¥¤¥ë
Êì¡§¥³¥ó¥ô¥£¥¯¥·¥ç¥ó2
ÊìÉã¡§City Banker
ÇÏ¼ç¡§Á°ÅÄ¹¬¼£
À¸»º¼Ô¡§¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à