¡Ú¿·ÇÏ/ºå¿À4R¡Û¥ë¥ô¥¡¥ó¥¹¥ì¡¼¥ô»º¶ð ¥¨¥¤¥³¡¼¥ó¥É¥ê¡¼¥à¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼V
¡¡2·î21Æü¡¢ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿4R¡¦3ºÐ¿·ÇÏÀï¡Ê¥À1800m¡Ë¤Ï¡¢ÃÓÅº¸¬°ìµ³¾è¤Î2ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¨¥¤¥³¡¼¥ó¥É¥ê¡¼¥à¡ÊÌÆ3¡¦·ªÅì¡¦²ÏÅè¹¨¼ù¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£¥¢¥¿¥Þº¹¤Î2Ãå¤Ë1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥³¥ë¥ô¥¡¥¹¡Ê²´3¡¦·ªÅì¡¦ÌðºîË§¿Í¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥¦¥£¥à¡¼¥ô¡Ê²´3¡¦·ªÅì¡¦¾åÂ¼ÍÎ¹Ô¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:55.5¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡Ú¥Õ¥ê¡¼¥¸¥¢¾Þ¡ÛR.¥¥ó¥°¤¬1Æü3¾¡¡Ä¥Õ¥¡¥à¥¯¥é¥¸¥å¡¼¥º¤ÇÈ´¤±½Ð¤¹¥´¡¼¥ëÀ£Á°¤ÇÈ´¤±½Ð¤¹
¡¡ÃÓÅº¸¬°ìµ³¾è¤Î2ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¨¥¤¥³¡¼¥ó¥É¥ê¡¼¥à¤¬´ò¤·¤¤¥Ç¥Ó¥å¡¼V¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤Ç¹¥°Ì3ÈÖ¼ê¤«¤é¡£2ÃåÇÏ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¶¥ÇÏ¤Ç¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤â2Æ¬¤ÎÄÉ¤¤Èæ¤Ù¤Ë¡£¥´¡¼¥ëÀ£Á°¤Ç¶Ï¤«¤Ë¥¨¥¤¥³¡¼¥ó¥É¥ê¡¼¥à¤¬Á°¤Ø½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¨¥¤¥³¡¼¥ó¥É¥ê¡¼¥à¡¡1Àï1¾¡
¡ÊÌÆ3¡¦·ªÅì¡¦²ÏÅè¹¨¼ù¡Ë
Éã¡§¥ë¥ô¥¡¥ó¥¹¥ì¡¼¥ô
Êì¡§¥¨¥¤¥³¡¼¥ó¥¦¥£¥ë
ÊìÉã¡§¥¥ó¥°¥«¥á¥Ï¥á¥Ï
ÇÏ¼ç¡§¥í¡¼¥ì¥ë¥ì¡¼¥·¥ó¥°
À¸»º¼Ô¡§µÏ±±ËÒ¾ì