¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/21¡Û¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î¤»¤¤¤ä¤¬20Æü¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØÁú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡¿Ëè½µ¶âÍË25»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¾©³Ø¶â¤òÊÖºÑ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¶áµ¦Âç³Ø½Ð¿È¤Î¤»¤¤¤ä¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¼õ¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤·¡Ö¾©³Ø¶â¡¢ºòÆü¤ä¤Ã¤ÈÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡¢Á´Éô¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö230Ëü±ß¤¯¤é¤¤¡£¤æ¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢·î1Ëü7000±ß¤°¤é¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¾¯¤·¤º¤ÄÊÖºÑ¤·¤Æ¤¤¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃ¯¤«¤¬¡Ø°Î¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤Æ¾©³Ø¶â¤òÌÈ½ü¤µ¤ì¤¿¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò1²ó¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£²¶¤â¤½¤ìÁÀ¤Ã¤Æ¤Æ¤ó¡£¤Ç¤â¡Ø¤É¤¦¤ä¤é¤Ê¤µ¤½¤¦¤ä¤Ê¡Ù¤È¡£¶áÂç¡Ê¶áµ¦Âç³Ø¡Ë¤â»Å»ö¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡¢°ì¸À¤â¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ó¤«¤é¡×¤È¶áµ¦Âç³Ø¤ÎÆþ³Ø¼°¤äÂ´¶È¼°¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¾©³Ø¶â¤Þ¤ÀÊÖ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë»Å»ö¤·¤Æ¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Ä¤Ä¡Ö¤Ç¤â¡Ø¤â¤¦¤¢¤«¤ó¤ï¡Ù¤È»×¤Ã¤ÆÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ä¤Ã¤È½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ã¤¤ê¤¹¤ë¤·¡¢ÂçÊÑ¤ä¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤À¤«¤é¹ñ¸øÎ©¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢¿Æ¹§¹Ô¤ä¤Ç¡£¤ª¶âÂçÊÑ¤ä¡¢Âç³Ø¡£»äÎ©¤Ï¹â¤¤¤è¡£¤ß¤ó¤Ê¾©³Ø¶âÇØÉé¤Ã¤Æ¤ß¡ª10Âå¤½¤³¤½¤³¤Î»Ò¤¬¼Ú¶â400Ëü¤°¤é¤¤ÇØÉé¤¦¤Í¤ó¤Ç¡£¤É¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤ä¤Í¤ó¤È»×¤¦¤Ç¡×¤È¾©³Ø¶âÊÖºÑ¤ÎÂçÊÑ¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
