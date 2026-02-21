ÈòÆñÄ¹´ü²½¡¢¼«Î©¸±¤·¤¯¡¡¿¯¹¶4Ç¯¤Ç¥Õ¥©¡¼¥é¥à
¡¡¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤«¤é24Æü¤Ç4Ç¯¤È¤Ê¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÇÊë¤é¤¹¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÈòÆñÌ±¤Îº£¸å¤ò¹Í¤¨¤ë¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤¬21Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£Åö»ö¼Ô6¿Í¤¬ÅÐÃÅ¡£¿¯¹¶¤¬Ä¹´ü²½¤·¡¢·ÐºÑÅª»Ù±ç¤â½Ì¾®¤¹¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¤Ç¼«Î©¤·¤¿À¸³è¤òÃÛ¤¯Æñ¤·¤µ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼çºÅ¤·¤¿ÆüËÜYMCAÆ±ÌÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎÈòÆñÌ±¤¬À¸³è´ðÈ×¤È¤·¤Æ¤¤¿ÆüËÜºâÃÄ¤Î·ÐºÑ»Ù±ç¤Ï»Ùµë³«»Ï¤«¤é3Ç¯´Ö¤Î¤¿¤á¡¢ºòÇ¯°Ê¹ß¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2022Ç¯5·î¤Ë¼óÅÔ¥¡¼¥¦¤«¤éÍèÆü¤·¤¿¥Ù¥é¡¦¥ë¥Ù¥·¥ã¥ó¥¹¥«¤µ¤ó¡Ê66¡Ë¤Ï¡¢Ç¯Îð¤ä¸À¸ì¤ÎÊÉ¤¬¤¢¤Ã¤Æ½¢¿¦Àè¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¢1·î¤ËÀ¸³èÊÝ¸î¤ò¼õ¤±»Ï¤á¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£