ÃË»Ò¥¹¥¡¼¥¯¥í¥¹¡¡¸ÅÌî·Å¤¬»Ë¾å½é¤Î½à·è¾¡¿Ê½Ð¡ªÍ½Áª£²°ÌÄÌ²á¡¢·è¾¡£Ô£±²óÀï¤â¥È¥Ã¥×Áè¤¤¤òÀ©¤¹
¡¡¡Ö¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼¡¦¥¹¥¡¼¥¯¥í¥¹ÃË»Ò¡×¡Ê£²£±Æü¡¢¥ê¥Ó¡¼¥Ë¥ç¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡¸ÅÌî·Å¡Ê£²£¶¡Ë¡á£Õ¡Ý£Î£Å£Ø£Ô¡¡£È£Ä¡á¤¬½à¡¹·è¾¡£´ÁÈ¤ËÅÐ¾ì¡£»Ë¾å½é¤Î½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡£±£¹Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢Æ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¥«¥Ê¥À¡¦¥É¥¥¥ë¥ê¡¼¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Î¥ë¥¹¥Ë¥Ò¡¢º£µ¨£×ÇÕ¥é¥ó¥¯£·°Ì¤Î¥É¥¤¥Ä¡¦¥Õ¥í¡¼¥Í¥Ã¥¯¤È¤ÎÁè¤¤¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤éÀèÆ¬¡£·ã¤·¤¤¥È¥Ã¥×Áè¤¤¤òÀ©¤·¤Æ£±°Ì¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¡¢±¦¼ê¤òÆÍ¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡Í½Áª¤ò£²°Ì¤ÇÄÌ²á¤¹¤ë¤È¡¢¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È£±²óÀï¤Ï£±°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¤¿¡££²£³Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç£¹°Ì¤ËÆþ¤ë¤Ê¤ÉÃå¼Â¤Ë¼ÂÎÏ¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¤¬¡¢£²ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ¤Ç¤âÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¢¡¸ÅÌî·Å¡Ä¿·³ã¸©Ä¹²¬»Ô½Ð¿È¡£´Øº¬³Ø±à¡Ý·ÄÂçË¡³ØÉôÀ¯¼£³Ø²Ê¤òÂ´¶È¡£¾®³Ø£±Ç¯¤«¤é²Æ¤Ï£Â£Í£Ø¡¢Åß¤Ï¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥¡¼¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡££Â£Í£Ø¤Ç¤ÏÀ¤³¦Áª¼ê¸¢Æþ¾Þ¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¡£¾®³Ø£´Ç¯¤Ç¥¹¥¡¼¥¯¥í¥¹¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢¹â¹»£±Ç¯¤«¤é³¤³°¥ì¡¼¥¹¤Ë»²Àï¡££²£±Ç¯¤ËÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢£²£²Ç¯¤ÎËÌµþ¸ÞÎØ¤Ë¤â½Ð¾ì¡Ê£²£¶°Ì¡Ë¡££²£³Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï£¹°Ì¤À¤Ã¤¿¡£