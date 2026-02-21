½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Ç¿¤Ó¤¿18ºÐ¤È19ºÐ¤ÎÅêÉ¼Î¨¡¡¼ã¼Ô¤Ï²¿¤ò½Å»ë¤·¤ÆÅêÉ¼¤·¤¿¤Î¤«¡¡³¹¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡Ú²¬»³¡Û
º£²ó¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢²¬»³¡¦¹áÀî¤È¤â¤Ë18ºÐ¤È19ºÐ¤ÎÅêÉ¼Î¨¤¬ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¼Ô¤Ï²¿¤ò½Å»ë¤·¤ÆÅêÉ¼¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³¹¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Ç¿¤Ó¤¿18ºÐ¤È19ºÐ¤ÎÅêÉ¼Î¨¡¡¼ã¼Ô¤Ï²¿¤ò½Å»ë¤·¤ÆÅêÉ¼¤·¤¿¤Î¤«¡¡³¹¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡Ú²¬»³¡Û
º£²ó¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Î¾®Áªµó¶è¤ÎÅêÉ¼Î¨¤Ï¡¢56.26%¤Ç¤·¤¿¡£Á°²ó¤ÈÈæ¤Ù2.41¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¬»³¡¦¹áÀî¤Ç¤Ï18ºÐ¤È19ºÐ¤ÎÅêÉ¼Î¨¤âÁ°²ó¤ò¾å²ó¤ê¡¢²¬»³¤Ç¤Ï40.55%¹áÀî¤Ç¤Ï47.79%¤È¡¢
Áªµó¸¢¤¬18ºÐ¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤¿2016Ç¯°Ê¹ß¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ê¹ÃÌîÎÉÊå¥¥ã¥¹¥¿ー¡Ë
¡Ö²¬»³¡¦¹áÀî¤È¤â¤Ë18ºÐ¡¦19ºÐ¤ÎÅêÉ¼Î¨¤¬¾å¾º¤·¤¿º£²ó¤Î½°±¡Áª¡£¼ã¼Ô¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¤ÆÅêÉ¼¤·¤¿¤Î¤«Ê¹¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÊª²Á¹â¤Ê¤ó¤Ç¡¢¾ÃÈñÀÇÇÑ»ß¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ò¤É¤¦ÂÐºö¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×
¡Ö¤³¤É¤â¤¬°é¤Á¤ä¤¹¤¤¼Ò²ñ¤À¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿À¯ºö¤ò¤É¤ó¤É¤ó¿Ê¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×
¤Û¤«¤ÎÀ¤Âå¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÊª²Á¹â¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¼ã¼ÔÀ¤Âå¡£¤¿¤À¡¢JNN¤Î½Ð¸ýÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢10Âå¤È20Âå¤ÎÌó40%¤¬ÈæÎãÅêÉ¼Àè¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤òÁª¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë18¡¦19ºÐ¤ÏÀ¤ÂåÊÌ¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¹¤Ç¤Ï¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öº£¤Î¹â»ÔÁíÍý¤¬ÀÑ¶ËÅª¤ËÆ°¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×
¡ÖÌîÅÞ¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤ê¤âÍ¿ÅÞ¤ËÆþ¤ì¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢ÆüËÜ¤Á¤ç¤Ã¤È¤è¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡×
¡Ö¹ñºÝ¾ðÀª¤âÉÔ°ÂÄê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤é¤Ø¤ó¾å¼ê¤Ê¤Î¤Ï¹â»Ô¤µ¤ó¤Î¶¯¤ß¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤À¤Ã¤¿¤êÃæ¹ñ¤À¤Ã¤¿¤ê¡×
°ìÊý¤Ç¡¢º£²óÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¿·ÅÞ¤ÎÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡£JNN¤ÎÄ´ºº¤Ç¤â¡¢10Âå¤È20Âå¤ÎÅêÉ¼Àè¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê¾¯¤Ê¤¤³ä¹ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¼Ô¤«¤é¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤ò°ú¤¤º¤ê¹ß¤í¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç·ëÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤ÏÇ¤¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×
¡ÖÁªµó¤Ë¾¡¤Ä¤³¤È¡¢µÄ°÷¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢À¯ºö±¾¡¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡×
Â¾ÅÞ¤ÎÈãÈ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¯ºö¤Î¼Â¹ÔÎÏ¤äËÜµ¤ÅÙ¤Î¶¯¤¤¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤òµá¤á¤ëÀ¼¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÎ®¤ì¡¢»ÅÁÈ¤ß¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×
¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë
ーVTR¤Ç¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤óÊª²Á¹â¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¯¡¢Áªµó¸å¤â¾ÃÈñ¸ºÀÇ¤Ê¤É¤ÎÀ¯ºö¤Î¼Â¹ÔÎÏ¤ò¸«¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬Â¿¤¯Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£JNN¤Î½Ð¸ýÄ´ºº¤Ç¤â¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Ø¤ÎÅêÉ¼¤¬¹â¤¯½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤äÀª¤¤¤¬ÅêÉ¼¤Î·è¤á¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£SNS¤Ç¾ðÊó¼ý½¸¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬¼ã¼Ô¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£