±Ñ¼óÁê¡¢²¦°Ì·Ñ¾µ¸¢¤ÎÇíÃ¥¤ò¸¡Æ¤¡¡¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¸µ²¦»Ò¤ÎÁÜºº¸å¤ËÈ½ÃÇ
¡¡¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡Û±Ñ»æ¥¿¥¤¥à¥ºÅÅ»ÒÈÇ¤Ï20Æü¡¢±Ñ¹ñ²¦¤ÎÄï¡¢¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¸µ²¦»Ò¤Î²¦°Ì·Ñ¾µ¸¢ÇíÃ¥¤ò¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼¼óÁê¤¬¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¾¯½÷¤é¤ÎÀÅª¿Í¿ÈÇäÇãºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢¼«»¦¤·¤¿ÊÆÉÙ¹ë¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤Ëµ¡Ì©¾ðÊó¤òÏ³¤¨¤¤¤·¤¿µ¿ÏÇ¤ò·Ù»¡¤¬Ä´¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÜºº·ë²Ì¤òÂÔ¤Ã¤ÆÇíÃ¥¤Î¤¿¤á¤ÎË¡°Æ¤òÄó½Ð¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤òÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£
¡¡¸µ²¦»Ò¤Ë¤Ï²¦°Ì·Ñ¾µ¸¢¤¬¤¢¤ê¡¢½ç°Ì¤Ï8°Ì¡£²¦¼¼¤ÏË¡°ÆÄó½Ð¤òË¸¤²¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£·Ù»¡¤Ï¸øÌ³¾å¤ÎÉÔÀµ¹Ô°Ù¤Îµ¿¤¤¤Ç¸µ²¦»Ò¤ò19Æü¤ËÂáÊá¡£Æ±Æü¼áÊü¤·¡¢ºßÂð¤ÇÁÜºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸µ²¦»Ò¤Ï¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤«¤é¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿17ºÐ¤Î¾¯½÷¤ËÀÅªµÔÂÔ¤ò²Ã¤¨¤¿ÊÌ¤Îµ¿ÏÇ¤ò½ä¤ê¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë²¦»Ò¤Î¾Î¹æ¤òÇíÃ¥¤µ¤ì¤¿¡£