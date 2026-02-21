¹Åç¡¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¡Ö³«ËëÅê¼ê¡×¤Î¥É¥é2¡¦ÀÆÆ£ÂÁÄ¾¤Ï2²ó3¼ºÅÀ¡¡¡Ö¤³¤Î·ë²Ì¤ÈÆâÍÆ¤Ç¤Ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¡þ¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡¹Åç5¡½7DeNA¡Ê2026Ç¯2·î21Æü¡¡²Æì¡¦µ¹ÌîÏÑ¡Ë
¡¡¹Åç¤Î¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¡¦ÀÆÆ£ÂÁÄ¾Åê¼ê¡Ê¤¿¤¤¤Á¡¢22¡á°¡Âç¡Ë¤¬ÀèÈ¯¤â¡¢2²ó¤ò3°ÂÂÇ3»Í»àµå¤Ç3¼ºÅÀ¤È¤Û¤í¶ì¤¤·ë²Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Î¡Ö³«ËëÅê¼ê¡×¤òÌ³¤á¤¿¤¬¡¢½é²ó¤ËÀèÆ¬¡¦²ÜÌ¾¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¡¢1»à¸å¤ËÅû¹á¤ËÀèÀ©¤ÎÆóÎÝÂÇ¡£
¡¡2²ó¤Ï2»Í»àµå¤Ê¤É¤Ç2»àËþÎÝ¤È¤·¡¢º´Ìî¤Î°ìÎÝÆâÌî°ÂÂÇ¤Î´Ö¤Ë2ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¡¡Â¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ë±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¤³¤Î·ë²Ì¤ÈÆâÍÆ¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç²¡¤»¤º¡¢»×¤¦¤è¤¦¤ÊÅêµå¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£