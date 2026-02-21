ÇÐÍ¥¡¦Ì£ÊýÎÉ²ð °Ìò¤Ë°ÕÍß¡Ö¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÃ¡¤«¤ì¤¿¤¤¡×
°ËÌîÈø·Å¡õ¾¾ËÜÊæ¹áW¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¡¡Ëè½µÆüÍË¤è¤ë10»þ15Ê¬ÊüÁ÷¡Ë¤Ï¡¢AI¤À¤±¤¬¿ÆÍ§¤ÎÊÑ¤ï¤ê¼Ô¥¤¥±¥á¥ó¡¦À²Î®¡Ê°ËÌîÈø¡Ë¤È¡¢»Å»ö¤ËÌ´Ãæ¤Ê·ø¼Â½÷»Ò¡¦ºÚÈÁ¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¡¢¥Á¥°¥Ï¥°¤ÊÆó¿Í¤Î¥º¥ì¤¤å¤ó¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡£¤½¤ó¤ÊËÜºî¤Ç¡¢ºÚÈÁ¤ÎÍê¤ì¤ë¾å»Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà½÷¤ËÌ©¤«¤ËÎø¿´¤òÊú¤¯½ÂÃ«ÍµÂÀ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Ì£ÊýÎÉ²ð¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢Àè½µÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âè4ÏÃ¤ÎÃíÌÜ¥·ー¥ó¤ä¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
――½ÂÃ«¤¬Æ¯¤¯²ñ¼Ò¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¹¥¿ー¥º¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥·ー¥ó¤Ç¤â¡¢¼ÒÄ¹Ìò¤ÎÌÚÂ¼Â¿¹¾¤µ¤ó¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¤¯¤¹¤Ã¤È¾Ð¤¨¤ë¤ä¤ê¼è¤ê¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¶¦±é¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¡©
ÌÚÂ¼Â¿¹¾¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÒ¸«¤·¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¤äÎ¢¤Ç¤Î²ñÏÃ¤Î°õ¾Ý¤«¤é¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎÌò¤Ï¥Á¥ã¥¥Á¥ã¥¤ÈË½¤ì¤Þ¤ï¤ëÉÒÏÓ¼ÒÄ¹¤Ç¡Ä¡Ä¡£¤½¤Î¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ËÌÌ¿©¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ì¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ½ã¿è¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
――¥é¥¤¥Ð¥ë²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹Ìò¡¦¹â¶¶¸÷¿Ã¤µ¤ó¤È¤Î¤«¤±¤¢¤¤¤â¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¹â¶¶¤µ¤ó¤â¤«¤Ê¤ê¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤â¤½¤ì¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤ÎÀª¤¤¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£Æó¿Í¤Î²ñÏÃ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¿¤À¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿·à¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¿´¾ð¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
――°ìÊý½ÂÃ«¤ÈºÚÈÁ¤Î´Ø·¸¤Ë¤â¡¢Âè£´ÏÃ¤Ç¤Ï¿ÊÅ¸¤¬¡£ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ºÚÈÁ¤Ë¥Õ¥é¤ì¤¿¸å¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
――¥Õ¥é¤ì¤¿¸å¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ë¤Ï¥°¥Ã¤È¤¤Þ¤·¤¿¡£½ÂÃ«¡¢¤¤¤¤¿Í¤À¤Ê¤È¡Ä¡£
¹ðÇò¤Î¥·ー¥ó¤â¡¢Ê¸»ú¤À¤±¤Ç¸«¤ë¤È·ë¹½ÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í(¾Ð)¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ËÍ¼«¿È¤â´Ñ¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¥Õ¥é¤ì¤¿¸å¤ËÅ·¤ò¶Ä¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤«¤Ê¤«Å·¤ò¶Ä¤°¤³¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤È(¾Ð)¡£
――¤½¤ó¤Ê½ÂÃ«¤Ï¡¢ºÚÈÁ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÍê¤ì¤ë¾å»Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì£Êý¤µ¤ó¤´¼«¿È¤ËÍê¤ì¤ëÀèÇÚÅªÂ¸ºß¤Ï¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
ÀÐÅÄÌÀ¤µ¤ó(NONSTYLE)¤Ç¤¹¤Í¡£Ãà°ìÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¶á¶·¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºÇ¶á¸«¤¿ºîÉÊ¤«¤éµ¯¤¤¿½ÐÍè»ö¤Þ¤Ç²¿¤Ç¤âÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤ËÍê¤ì¤ëÀèÇÚ¤Ç¡¢Çº¤ó¤À»þ¤Ë¤Ï¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¤â¤Ï¤äÍ§Ã£¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤¹¤é¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
――Ì£Êý¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Î´¶ÁÛ¤Ê¤ó¤«¤â¡©
ËÍ¤ÎºîÉÊ¤â¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Æ±¤¸ºîÉÊ¤ò°ì½ï¤Ë´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ´¶ÁÛ¤ò¸À¤¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£
――¤Ç¤ÏºÇ¸å¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤É¤ó¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¤¤¤¤¥ä¥Ä¤è¤ê°¤¤¥ä¥Ä¡ª¡¡¤È¤³¤È¤ó°¤¤Ìò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤â¡Ö·ùÌ£¤À¤Ê¡×ÄøÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Á¤ã¤ó¤È·ù¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÉÝ¤¯¤Æ°¤¤¿ÍÊª¡£¿Í´Ö¤Î²¹ÅÙ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤Ìò¤¬¤Ç¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£©ABC¥Æ¥ì¥Ó
――°¤¤Ìò¡ª¡¡¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
º£¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿È¯¸À¤Ç±ê¾å¤·¤Þ¤¹¤·¡¢²¿¤ò¤¹¤ë¤Ë¤·¤Æ¤â°ìÅÙ¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤ÇÂçÊÑ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£µ¤¤ò¸¯¤Ã¤ÆÈ¯¸À¤¹¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ç¡¢ÀµÄ¾Ë°¤Ë°¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤»¤á¤Æ±ÇÁü¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤·¤¬¤é¤ß¤ò°ìÀÚÌµ»ë¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤ÇÃ¡¤«¤ì¤¿¤¤¡£¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¨¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢²òÊü¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
――±ÇÁüºîÉÊ¤Ø¤Î°ÕÍß¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¤â¤È¤â¤ÈÉñÂæ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉñÂæ¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂç»ö¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¤¤¤í¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¤¦¤¨¤ÇÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¡ÖÉñÂæ¤ò´Ñ¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¤¤Á¤ó¤È¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢±ÇÁüºîÉÊ¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£©️ABC¥Æ¥ì¥Ó
¥É¥é¥Þ¡Ø50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡Ù¤Ï¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·ÏÎó¤ÇËè½µÆüÍË¤è¤ë10»þ15Ê¬ÊüÁ÷¡£ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢TVer¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡£