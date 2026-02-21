¡Ú¥¹¥¡¼¥¯¥í¥¹¡ÛÂç²÷µó¤Ø¡ª¸ÅÌî·Å¤¬ÆüËÜ»Ë¾å½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¡ª4¿Í¤Ç·èÀï¡¢¤³¤Î¶¥µ»½é¤Î¥á¥À¥ë¤Ê¤ë¤«¡ª¡©
¡¡¡þ¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼¡¦¥¹¥¡¼¥¯¥í¥¹¡Ê2026Ç¯2·î21Æü¡¡¥ê¥Ó¡¼¥Ë¥ç¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼¤ÎÃË»Ò¥¹¥¡¼¥¯¥í¥¹¤¬21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¸ÅÌî·Å¡Ê26¡¢U¡ÝNEXT¡Ë¤Ï1²óÀïÂè8ÁÈ¤Ç½Ð¾ì¡£1°Ì¤Ç½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£½à¡¹·è¾¡¤â1°Ì¤ÇÆÍÇË¡£ÆüËÜ¿Í»Ë¾å½é¤á¤Æ¿Ê½Ð¤·¤¿½à·è¾¡¤âÂçµÕÅ¾¤ÇÆÍÇË¤·¡¢¸«»ö¤Ë·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¾¡Éé¤Î½à·è¾¡¡£¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤â¡¢ÃæÈ×¤Î2°ÌÁè¤¤¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·4°Ì¤Ë¸åÂà¡£¤·¤«¤·¡¢Äü¤á¤º¤ËÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤¿½ªÈ×¤Ë2°Ì¤È3°Ì¤ÎÁª¼ê¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¡¢¤½¤Î·ä¤Ë2°Ì¤ËºÆÉâ¾å¡£¼¹Ç°¤Î³êÁö¤Ç2°Ì¤Ç¥´¡¼¥ë¡£¾å°Ì3¿Í¤¬¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡4¿Í¤Ç¶¥¤¦·è¾¡¡£3°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î¶¥µ»¡¢ÃË½÷ÄÌ¤¸¤Æ½é¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤ÆÅ¾ÅÝ¡£Àã¿«¤ÎÉñÂæ¤Ç¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿Ü³Î¶¡Ê¥¯¥ì¥Ö¡Ë¤È¾®ÎÓÎµÅÐ¡Ê¿¹Àî·úÀß¡Ë¤Ï1²óÀï¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¡£
¡¡¢¡¥¹¥¡¼¥¯¥í¥¹¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼¤Î¼ïÌÜ¤Î°ì¤Ä¡£Àã¾å¤Î¾ã³²Êª¶¥Áö¤È¤â¸À¤ï¤ì¡¢4¡Á6¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬Æ±»þ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥Ð¥ó¥¯¤ä¥¦¥§¡¼¥Ö¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤ÆºÇ½é¤Ë¥´¡¼¥ë¤·¤¿¤â¤Î¤¬¾¡¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£Åßµ¨¸ÞÎØ¤Ç¤Ï10Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼Âç²ñ¤«¤éÀµ¼°¼ïÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£