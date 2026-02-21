¶ä²Ï¾×ÆÍ¤¬¤â¤¿¤é¤¹·ã¤·¤¯¤âÈþ¤·¤¤À±·ÁÀ®¡¡¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿¡Ö¥¢¥ó¥Æ¥Ê¶ä²Ï¡×
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¡ÊHST¡Ë¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿Áê¸ßºîÍÑ¶ä²Ï¡Ö¥¢¥ó¥Æ¥Ê¶ä²Ï¡ÊThe Antennae Galaxies¡Ë¡×¤Î¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¡£
¤«¤é¤¹ºÂ¤ÎÊý¸þ¡¢Ìó6500Ëü¸÷Ç¯Àè¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»ëÌîÁ´ÂÎ¤Ë¹¤¬¤Ã¤¿º®ÆÙ¤È¤·¤Ä¤Ä¤âÈþ¤·¤¤»Ñ¤Ï¡¢2¤Ä¤Î¶ä²Ï¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢Í»¹ç¤·¤Æ¤¤¤¯·ãÆ°¤Î²áÄø¤òÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ã¤·¤¤¾×ÆÍ¤¬°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¥¹¥¿¡¼¥Ð¡¼¥¹¥È
¥¢¥ó¥Æ¥Ê¶ä²Ï¤Ï¡¢²èÁü¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¾å¤Î¡ÖNGC 4038¡×¤È¡¢²¼¤Î¡ÖNGC 4039¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¶ä²Ï¤«¤é¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ESA¡Ê¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ±§Ãèµ¡´Ø¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¤É¤Á¤é¤âÉáÄÌ¤Î±²´¬¶ä²Ï¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½ÅÎÏ¤ò²ð¤·¤Æ¸ß¤¤¤ËÁê¸ßºîÍÑ¤·¡¢¿ô²¯Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë¾×ÆÍ¤Î²áÄø¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²èÁü¤ÎÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ô¥ó¥¯¤äÀÖ¿§¤ÎÎÎ°è¤Ï¡¢¼ã¤¤¹â²¹¤ÎÀ±¡¹¤¬Êü¼Í¤¹¤ë»ç³°Àþ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÅÎ¥¤·¤¿¿åÁÇ¥¬¥¹¤¬Êü¤Ã¤¿ÀÖ¿§¤Î¸÷¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤ëHII¡Ê¥¨¥¤¥Á¥Ä¡¼¡ËÎÎ°è¡ÊÅÅÎ¥¿åÁÇÎÎ°è¡Ë¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÇúÈ¯Åª¤ÊÀ±·ÁÀ®³èÆ°¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¡¼¥¹¥È¡×¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÄ¤¯µ±¤¯ÉôÊ¬¤Ï¡¢2¤Ä¤Î¶ä²Ï¤Î¾×ÆÍ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·¤·¤¯À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¼ã¤¤À±¡¹¤«¤é¤Ê¤ëÀ±ÃÄ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤é¤ò¼è¤ê´¬¤¯°Å¤¤Ãã¿§¤ÎÉôÊ¬¤Ï¡¢À±¤Î¸÷¤ò¤µ¤¨¤®¤ë¿Ð¡Ê¥À¥¹¥È¡Ë¤ÎÂÓ¤Ç¤¹¡£ESA¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢NGC 4038¤ÈNGC 4039¤Ï¤ä¤¬¤ÆÃæ¿´³Ë¤¬¹çÂÎ¤·¤Æ¡¢°ì¤Ä¤ÎµðÂç¤ÊÂÊ±ß¶ä²Ï¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¥ó¥Æ¥Ê¡×¤ÎÍ³Íè¤Ï¼þ°Ï¤Ë¿¤Ó¤¿Ä¹¤¤Èø
ËÁÆ¬¤Î²èÁü¤Ç¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥¢¥ó¥Æ¥Ê¶ä²Ï¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤ÎÍ³Íè¤Ï¡¢¤³¤Î»ëÌî¤Î³°¤ÇÂç¤¤¯¿¤Ó¤¿Ä¹¤¤Èø¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¤Ë·ÇºÜ¤¹¤ë²èÁü¤Ï¡¢NOIRLab¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¹ñÎ©¸÷³Ø¡¦ÀÖ³°Å·Ê¸³Ø¸¦µæ½ê¡Ë¤¬¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥Æ¥Ê¶ä²Ï¤Î¹»ëÌî²èÁü¡£¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¤¬¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤ÇÂª¤¨¤¿Ãæ¿´Éô¤Î³èÆ°ÎÎ°è¤«¤é³°Â¦¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÂç¤¤¯¿¤Ó¤¿¡¢2ËÜ¤ÎÄ¬¼®Èø¡Êtidal tails¡Ë¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2ËÜ¤ÎÈø¤Ï¡¢¶ä²Ï´Ö¶õ´Ö¤ËÊü½Ð¤µ¤ì¤¿¿ôÉ´Ëü¤ÎÀ±¡¹¤ä¥¬¥¹¤Ç·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ó¥Æ¥Ê¶ä²Ï¤È¤¤¤¦°¦¾Î¤Ï¡¢¤³¤Îº«Ãî¤Î¿¨³Ñ¤Ë¤â»÷¤¿Èø¤ËÍ³Íè¤·¤ÆÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ó¥Æ¥Ê¶ä²Ï¤Î¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤ÏESA¤ÎESA/Hubble¤«¤é2013Ç¯11·î11ÆüÉÕ¤Ç¡¢¥¢¥ó¥Æ¥Ê¶ä²Ï¤Î¹»ëÌî²èÁü¤ÏNOIRLab¤«¤é2014Ç¯3·î28ÆüÉÕ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜµ»ö¤Ï2018Ç¯10·î27Æü¸ø³«¤Îµ»ö¤òºÆ¹½À®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡¿¥½¥é¥Î¥µ¥¡¡ÊÔ½¸¡¿soraeÊÔ½¸Éô
´ØÏ¢µ»ö¹çÂÎ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë3¤Ä¤Î¶ä²Ï¤È³èÈ¯¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¡¼¥ë¡¡12²¯¸÷Ç¯Àè¤ÎÁê¸ßºîÍÑ¶ä²Ï¤òÅÅÇÈ¤Ç´ÑÂ¬µÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ë¡©¡¡¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿Áê¸ßºîÍÑ¶ä²Ï¡ÖNGC 2798¡×¤È¡ÖNGC 2799¡×¤½¤Î»Ñ¤Ï¤Þ¤ë¤Ç°ìÎØ¤Î¥Ð¥é¡¡¥Ï¥Ã¥Ö¥ë±§ÃèË¾±ó¶À¤¬´ÑÂ¬¤·¤¿Áê¸ßºîÍÑ¶ä²Ï¡ÖArp 273¡×»²¹ÍÊ¸¸¥¡¦½ÐÅµESA/Hubble - Antennae Galaxies reloadedNOIRLab - NGC 4038