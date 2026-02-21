¾®ÃÓÅ°Ê¿¡¡¼Â¤ÏÂçºå½Ð¿È¡¡ÉáÃÊ¤Ï´ØÀ¾ÊÛ¤À¤±¤É¡Ä¡Ö²È¤Ç¤ÏÉ¸½à¸ì¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¥ï¥±¡¡
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾®ÃÓÅ°Ê¿¡Ê40¡Ë¤¬¡¢21ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¤ª¤«¤Ù¤í¡×¡ÊÅÚÍË¸å2¡¦28¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢»äÀ¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡18Ç¯¤Ë½÷Í¥¡¦±Ê²Æ»Ò¡Ê42¡Ë¤È·ëº§¡£2¿Í¤ÎÃË»ù¤ò¤â¤¦¤±¤¿¡£Âçºå¶¹»³»Ô½Ð¿È¤Ç¡¢¡ÖÉáÃÊ¤Ï´ØÀ¾ÊÛ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²È¤Ç¤ÏÉ¸½à¸ì¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Õ¤È¤·¤¿»þ¤Ë¡È¤Ï¤è¿©¤Ù¤ä¡ª¡É¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤ò¡¢¡Ê»Ò¶¡¤Ë¡Ë¡È¤Ï¤è¿©¤Ù¤ä¤¡¡Á¡É¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¸¤é¤ì¤ë¡£ÃË¤Î»Ò2¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×
¡¡¥¸¥å¥Î¥ó¥Ü¡¼¥¤¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¹â¹»¤ÇÂçºå¤òÎ¥¤ì¤Æ¾åµþ¡£·ÝÇ½³èÆ°¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤¿¡£¡Ö¤¦¤Á¤ÎÉã¿Æ¤¬¡¢¡È·ÝÇ½³¦¤½¤ó¤Ê´Å¤¤À¤³¦¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢¤ä¤ë¤ó¤ä¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Æ¤³¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡£º£¤ä2»ù¤Î¥Ñ¥Ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®ÃÓ¤Ï¡¢¡ÖÉã¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Â©»Ò¤òÎ¥¤ì¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤¹¤Ã¤Æ¡Ä¡£º£¹Í¤¨¤¿¤é¤¨¤é¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¡¢¿ÆÉã¤Ï¤È¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£