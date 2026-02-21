¥È¥é¥ó¥×»á¡¢Á´À¤³¦¤Ë10¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¡¡¹ÔÀ¯±¡¡ÖÂæÏÑ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¡×
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÊÆÏ¢Ë®ºÇ¹âºÛ¤Ï20Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬À¤³¦³Æ¹ñ¡¦ÃÏ°è¤Ë¤«¤±¤¿´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸¢¸Â¤ò±Û¤¨¤Æ°ãË¡¤Ë´ØÀÇ¤ò²Ý¤·¤¿¤ÈÇ§¤á¤ëÈ½·è¤ò²¼¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÆ±Æü¡¢Á´À¤³¦¤òÂÐ¾Ý¤Ë°ìÎ§10¡ó¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò¤«¤±¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¹ÔÀ¯±¡¡ÊÆâ³Õ¡Ë¤ÎÍû·Å¼Ç¡Ê¤ê¤±¤¤¤·¡ËÊóÆ»´±¤Ï21Æü¡¢½éÊâÅªÈ½ÃÇ¤Ç¤ÏÂæÏÑ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¤À¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¾å¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤Ï°ú¤Â³¤Æ°¸þ¤òÃí»ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÊÆ¹ñÂ¦¤È¤ÎÌ©ÀÜ¤Ê°Õ»×ÁÂÄÌ¤òÄÌ¤¸¤Æ¶ñÂÎÅª¤Ê±¿ÍÑÊýË¡¤òÇÄ°®¤·¡¢Å¬»þÂÐ±þ¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
º£·î12Æü¤ËÂæÊÆ´Ö¤ÇÄù·ë¤·¤¿¡ÖÂæÊÆÂÐÅùËÇ°×¶¨Äê¡×¤äÀè·î15Æü¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿Åê»ñ¶¨ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë³Ð½ñ¡ÊMOU¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍûÊóÆ»´±¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î´ØÏ¢Á¼ÃÖ¤òÃí»ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¶¨Äê¤ÎËÜÊ¸¤ò¿³µÄ¤Î¤¿¤áÎ©Ë¡±¡¡Ê¹ñ²ñ¡Ë¤ËÁ÷¤ë¤³¤È¤ò´Þ¤á¡¢º£¸å¤ÎÂÐ±þ¤ò¿µ½Å¤ËÉ¾²Á¤¹¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿º£²ó¤ÎÏ¢Ë®ºÇ¹âºÛ¤ÎÈ½·è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤Îº£¸å¤Î´ØÀÇÀ¯ºö¤ËÊÑ²½¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£À¯ÉÜ¤ÎÂÖÅÙ¤Ï°ì´Ó¤·¤ÆÌÀ³Î¤Ç¤¢¤ê¡¢°ú¤Â³¤¹ñ²È¤È»º¶È¤Î¤¿¤á¤ËºÇÂç¤ÎÍø±×¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢ÂæÏÑ·ÐºÑ¤Î°ÂÄêÅª¤ÊÈ¯Å¸¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÊÆ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬ºòÇ¯4·î¤ËÁ´¤Æ¤Î¹ñ¡¦ÃÏ°è¤ËÂÐ¤·¤ÆÁê¸ß´ØÀÇ¤ò²Ý¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢À¯ÉÜ¤Ï¹ñ²È¤È»º¶È¤ÎÍø±×¡¢¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢¹ñÌ±¤Î·ò¹¯¤Ê¤É¤Î»ÍÂç¸¶Â§¤ò·ø»ý¤·¤ÆÊÆ¹ñÂ¦¤È¸ò¾Ä¤ò·ÑÂ³¤·¡¢ÂæÏÑ³Æ»º¶È¤Î¶¥ÁèÎÏ°Ý»ý¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢2024Ç¯¤ÎÂÐÊÆÍ¢½Ð³Û¤ÎÌó76¡ó¤òÀê¤á¤ëÉÊÌÜ¤¬¡¢ÄÌ¾¦³ÈÂçË¡232¾ò´ØÏ¢¤Î´ØÀÇ¤ÎÅ¬ÍÑÂÐ¾Ý¤È¤·¤ÆÄ´ºººÑ¤ß¤Þ¤¿¤Ï¸½ºßÄ´ººÃæ¤À¤ÈÀâÌÀ¡£¤¹¤Ç¤ËÆ±¾ò¤Ë´ð¤Å¤¯³Æ¼ï´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºÇÍ¥¶øÁ¼ÃÖ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÌÜÉ¸¤ÏÃ£À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢»º¶È¤Ø¤Î±Æ¶Á¤¬·Ú¸º¤µ¤ì¤ëÂ¾¡¢¾ÍèÅª¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¤ä¤½¤ÎÇÉÀ¸ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë´ØÀÇ¤¬¥Ï¥¤¥Æ¥¯»º¶È¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡Ê¶¡µëÌÖ¡Ë¤Ë¤â¤¿¤é¤¹ÉÔ³Î¼ÂÀ¤Ï´ËÏÂ¤Ç¤¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÊÍÕÁÇèÌ¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
