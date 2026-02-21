Æü·ÐÊ¿¶Ñ6Ëü±ß¤ÏÄÌ²áÅÀ¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡ÈºÇ¸å¤Î¥Ð¥Ö¥ë¡É¤«¡©100²¯±ßÅê»ñ²È¥Æ¥¹¥¿¡ß¥¨¥ß¥ó¤¬¸ì¤ë¡ÖÆüËÜ³ô¿·»þÂå¡×¤ÎÀµÂÎ
Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¡¢6Ëü±ß¤ÎÂçÂæ¤¹¤é»ëÌî¤ËÆþ¤ëÃæ¡¢Åê»ñ²È¤¿¤Á¤Î»ëÀþ¤Ï¡Ö¤³¤Î¾å¾º¤ÏËÜÊª¤«¡©¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦°ìÅÀ¤ËÃí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÅê»ñ²È¤ÎÇº¤ß¤Ë±þ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬»°°æ½»Í§DS¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ê¤É¼çºÅ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥»¥ß¥Ê¡¼¡ÖÆüËÜ³ô¤Ï¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«!?¡×¤À¡£
ÅÐÃÅ¼Ô¤Ï¡¢±Ô¤¤¥Þ¥¯¥í·ÐºÑÊ¬ÀÏ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Î¥¨¥ß¥ó¡¦¥æ¥ë¥Þ¥º¤µ¤ó¡¢³ô¼°Åê»ñ¤ÇÎß·×100²¯±ß°Ê¾å¤ÎÍø±×¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿¥«¥ê¥¹¥Þ¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î¥Æ¥¹¥¿¤µ¤ó¤Û¤«¡¢±¿ÍÑ²ñ¼Ò¤äÅì¾Ú¤Î»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¤È¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ëÌÌ¡¹¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£»Ê²ñ¿Ê¹Ô¤Ï¡¢¼«¿È¤âÅê»ñ¤ËÇ®¿´¤Ê¹ñ»³¥Ï¥»¥ó¤µ¤ó¤¬Ì³¤á¤¿¡£
º£²ó¤ÏÆÃ¤Ë¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²ÈÃíÌÜ¤Î¡¢¥Æ¥¹¥¿¤µ¤ó¡¢¥¨¥ß¥ó¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸À¤òÈ´¿è¤·¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ³ô¿·»þÂå¡×¤ÎËë³«¤±¤ò¹ð¤²¤ë¡¢ÇòÇ®¤ÎµÄÏÀ¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¡Ê¿Ü²ìºÌ»Ò¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥¶¥¤ÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¨»°°æ½»Í§DS¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¡¢¥Í¥Ã¥È¾Ú·ô5¼Ò¤Ë¤è¤ë¶¦ºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÆüËÜ³ô¤Ï¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«!?¡×¡Ê2026Ç¯2·î3Æü¡Ë¤ò¸µ¤Ë¹½À®¡£·É¾ÎÎ¬¡£
Æü·ÐÊ¿¶Ñ6Ëü±ß¤ÏÄÌ²áÅÀ¤Ë²á¤®¤Ê¤¤
¡ÈÃ¦¥¢¥á¥ê¥«¡É¥Þ¥Í¡¼¤¬ÆüËÜ³ô¤Ë¥·¥Õ¥È
¥Ï¥»¥ó¡§¡ÖÆüËÜ³ô¤Ï¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡ª¡©¡×¤È¤¤¤¦¡¢º£¤Þ¤µ¤Ë»ä¤¿¤Á¤¬°ìÈÖÃÎ¤ê¤¿¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤òµÄÏÀ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³°¤Ï´¨¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤ÏÇ®¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¨¥ß¥ó¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Áê¾ì¤¬Ç®¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£º£Æü¡Ê2026Ç¯2·î3Æü¡Ë¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤âºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢³§¤µ¤ó¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥»¥ó¡§ËÜÂê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤Àª¤¤¤Ç¾å¾º¤·¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯6Ëü±ß¤ËÆÏ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢¤³¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Ë¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÅê»ñ²È¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¨¥ß¥ó¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¥¨¥ß¥ó¡§»ä¤Ï¤â¤¦10Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¡Ö2050Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï30Ëü±ß¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤ÏÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤¬¤Þ¤À1Ëü5000±ßÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¤«¤Ê¤ê¾Ð¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡£¡Ö¥¨¥ß¥ó¤ÏÆ¬¤¬¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡£¤Ç¤â¡¢º£¤ä¡È¤â¤¦¤¹¤°6Ëü±ß¡É¤Ç¤¹¡£Åö»þ¤Î4ÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÎÍ½Â¬¤¬¤À¤¤¤Ö¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥Æ¥¹¥¿¡§³Î¤«¤Ë¡¢¥¨¥ß¥ó¤µ¤ó¤Ï¤º¤Ã¤È¶¯µ¤¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£2¡Á3Ç¯Á°¤ËÀ¤´Ö¤¬ÊÆ¹ñ³ô¥Ö¡¼¥à¤Ç¡¢¡ÈS&P500°ìÂò¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¶õµ¤¤À¤Ã¤¿»þ¤â¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÏÆüËÜ³ô¤Î»þÂå¤À¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ß¥ó¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤Æ¤â¡¢TOPIX¤ÏÊÆS&P500¤ä¥ª¥ë¥«¥ó¡ÊÁ´À¤³¦³ô¡Ë¤ò¾å²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¾å¾º¶ÉÌÌ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌÌÇò¤¤¥Ç¡¼¥¿¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ½¢Ç¤°Ê¹ß¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¸«¤ë¤È¡¢G7¡Ê¼çÍ×¹ñ¡Ë¤ÎÃæ¤ÇÆüËÜ³ô¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¥È¥Ã¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£2°Ì¤Ï¥É¥¤¥Ä¡£ËÜÍè¡¢¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ç¥À¥á¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¤ë¤Ï¤º¤ÎÀ½Â¤¶ÈÂç¹ñ¤¬Çã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÈó¾ï¤Ë¶½Ì£¿¼¤¤¸½¾Ý¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥»¥ó¡§¤Ê¤¼¡¢´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢ÆüËÜ³ô¤ÏÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥¨¥ß¥ó¡§Âç¤¤ÊÍýÍ³¤Ï¡ÈÃ¦¥¢¥á¥ê¥«¡É¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤è¤ë»ñ¶â¥·¥Õ¥È¤Ç¤¹¡£º£¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÅê»ñ²È¤¬¥¢¥á¥ê¥«»Ô¾ì¤ÎÀè¹Ô¤¤Ë¾¯¤·ÉÔ°Â¤ò´¶¤¸»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÀ¯ºö¤ÏÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬¹â¤¯¡¢²¤½£¤Ê¤É¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¤È¤âËà»¤¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¡ÖÊÆ¹ñ°ì¶Ë½¸Ãæ¡×¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¸º¤é¤½¤¦¤È¡¢»ñ¶â¤ÎÇÛÊ¬¤ò¸«Ä¾¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é»ñ¶â¤ò°ú¤¤¢¤²¤Æ¤É¤³¤Ë°Ü¤¹¤«¡© Ãæ¹ñ¤Ë¤ÏÅê»ñ¤·¤Ë¤¯¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¼¡¤¤¤Ç»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯¡¢Î®Æ°À¤¬¤¢¤ê¡¢Ë¡À©ÅÙ¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÈÆüËÜ¡É¤Ë¤ª¶â¤¬¸þ¤«¤¦¤Î¤ÏÉ¬Á³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
