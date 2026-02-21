¡ÚÆÈ¼«¡Û¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¾òÌó¡¢ÆüËÜ¤Ç¶¨µÄ¡¡¼çÍ×¹ñ¡¢Èó¸ø¼°¤Ç¡ÖÂÅ¶¨ÅÀ¡×ÌÏº÷
¡¡¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë´Ä¶±øÀ÷¤òËÉ¤°¹ñºÝ¾òÌóºî¤ê¤Ç¡¢¼çÍ×¹ñ¤¬3·î¤ËÅìµþ¤ÇÈó¸ø¼°¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬21Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÏÀÅÀÀ°Íý¤Ê¤É¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¤¬Ä´À°Ìò¤òÃ´¤¦¡£2024Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë¾òÊ¸°Æ¤Î¹ç°Õ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿À¯ÉÜ´Ö¸ò¾Ä¤Ï¡¢À¸»ºµ¬À©¤Ê¤É¤ò½ä¤Ã¤Æ³Æ¹ñ¤¬ÂÐÎ©¤·¡¢°Å¾Ì¤Ë¾è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Ìó180¥«¹ñ¤¬½¸¤¦¸ò¾Ä²ñ¹ç¤ÎÁ°¤Ë¡¢ÂÅ¶¨ÅÀ¤òÌÏº÷¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤¬ÃÏµå²¹ÃÈ²½ÂÐºö¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñºÝ¶¨Ä´¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¤Î³°¸ò¼êÏÓ¤¬»î¤µ¤ì¤ë¡£Èó¸ø¼°¶¨µÄ¤Ï3·î1¡Á3Æü¤ÎÍ½Äê¡£ÊÆ¹ñ¡¢²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ê¤ÉÌó15¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤¬»²²Ã¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¡¡¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ÎÀ¸»ºµ¬À©¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´Ä¶ÌäÂê¤ËÇ®¿´¤ÊEU¤äÉºÃå¤´¤ß¤ËÇº¤àÅç¤·¤ç¹ñ¤Ê¤É¤¬¡¢¹ñºÝÌÜÉ¸¤ÎÀßÄê¤Ê¤É¶¯¤¤µ¬À©¤òÍ×µá¡£°ìÊý¡¢¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ëÀÐÌý¤Î»º½Ð¹ñ¤Ê¤É¤Ï¡¢¼«¹ñ·ÐºÑ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤ò·üÇ°¤·¡¢ÇÑ´þÊªÂÐºö¤ò¶¯²½¤¹¤Ù¤¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¾òÌó¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¤È¤·¡¢°ì´Ó¤·¤ÆÃæÎ©Åª¤ÊÎ©¾ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¿¡£