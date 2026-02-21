¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¥Ñ¥ï¡¼¡ª¡×GK¤Î¼ê¤òÃÆ¤Èô¤Ð¤¹¡È¾×·â¥Ü¥ì¡¼¡É¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³ FCÅìµþ9ÈÖ¤¬¹ë²÷ÃÆ¡Ö¤¦¤Þ¤¹¤®¡×¡Ö¤¨¤°¤¤¤Ã¤¹¡×
¡ÚÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡ÛÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì 1¡Ý2 FCÅìµþ¡Ê2·î21Æü¡¿Uvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by Fujitsu¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛGK¤Î¼ê¤òÃÆ¤Èô¤Ð¤¹¡Ö¾×·â¥Ü¥ì¡¼ÃÆ¡×
¡¡FCÅìµþ¤ÎFW¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥Ò¥¢¥ó¤¬¡¢¶¯Îõ¤Ê¥´¥é¥Ã¥½¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£Áê¼êGK¤Î¼ê¤òÃÆ¤Èô¤Ð¤¹¶¯Îõ¤Ê°ì·â¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤¬´¿´î¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡FCÅìµþ¤Ï2·î21Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°Âè3Àá¤ÇÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤È¤ÎÂ¿ËàÀî¥¯¥é¥·¥³¤ËÎ×¤ó¤À¡£2¥È¥Ã¥×¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥Ò¥¢¥ó¤Ï¡¢ÁêËÀ¤Ç¤¢¤ëFWÄ¹ÁÒ´´¼ù¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÇÀîºêF¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤¹¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿18Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Ë³«¤¤¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿MF±óÆ£·ÌÂÀ¤¬Á°Àþ¤Ë¼Ð¤á¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¡£¤³¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤¿Ä¹ÁÒ¤¬DF¾¾Ä¹º¬Íª¿Î¤È¶¥¤ê¹ç¤¦¤È¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤¬¤³¤Ü¤ì¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤¤¤ÁÁá¤¯È¿±þ¤·¤¿¤Î¤¬¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥Ò¥¢¥ó¤À¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¡¢±¦Â¤Ç¾å¼ê¤¯¥Ü¡¼¥ë¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¾®¤µ¤Ê¿¶¤ê¤«¤é±¦Â¥Ü¥ì¡¼¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£
¿Íµ¤²òÀâ¼Ô¤â¡Ö´°àú¤Ê¿¶¤ê¡×¤ÈÀä»¿
¡¡¤³¤Î¶¯Îõ¤Ê°ì·â¤Ï¡¢¥Ð¥¦¥ó¥É¤·¤Ê¤¬¤éÄãÃÆÆ»¤Ç¿¤Ó¤ë¥·¥å¡¼¥È¤Ë¡£ºÇ¸å¤ÏGK¥¹¥Ù¥ó¥É¡¦¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥ó¤Î¼ê¤òÃÆ¤Èô¤Ð¤·¤Æ¡¢º¸¥Ý¥¹¥È¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡DAZN¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÎÓÎÍÊ¿»á¤Ï¡Ö¸«»ö¤Ê¥Ü¥ì¡¼¡£¤³¤Î´°àú¤Ê¿¶¤ê¡£¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥ó¤â¤è¤¯¿¨¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÎÏ¤ÇÙà¤¸Éú¤»¤¿¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥Ò¥¢¥ó¤Î°ì·â¤ò¾Î»¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¡¼¥¹¤Îº£µ¨½é¥´¡¼¥ë¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤âSNS¤Ç¡Ö¥Ò¥¢¥ó¤¬Êó¤ï¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡ª¡×¡Ö¥´¥é¥Ã¥½¤¤¿¤ï¡×¡Ö¥Ü¥ì¡¼¤¦¤Þ¤¹¤®¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¥Ñ¥ï¡¼¥·¥å¡¼¥È¡ª¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÅìµþ¤Î9ÈÖ¤Ç¤¹¤ï¡×¡Ö¥Ò¥¢¥ó¤µ¤ó¤¨¤°¤¤¤Ã¤¹¤½¤Î¥Ü¥ì¡¼¡×¤ÈÂç¤¤¤ËÊ¨¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤ÇÀè¹Ô¤·¤¿FCÅìµþ¤Ï¡¢31Ê¬¤ËÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¤ë¤â¡¢38Ê¬¤Ë¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤ÎDF¼¼²°À®¤¬·è¾¡¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ2¡Ý1¤Ç¾¡Íø¡£º£µ¨½é¤È¤Ê¤ë90Ê¬¤Ç¤Î¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡Ë