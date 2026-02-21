¸ÞÎØ¥Õ¥£¥®¥å¥¢²ñ¾ì¤ÇÈ¯¸«¡Ö¥¦¥½¤Ç¤·¤ç!?¡×¡¡SNS¥Õ¥©¥í¥ï¡¼3270Ëü¿ÍÂçÊª½÷À¤Ë¶Ã¤¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡Á¡×
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö20Æü¤Î½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¤ò¤â¤Ã¤ÆÁ´ÆüÄø¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ç¤âµÒÀÊ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯ÂçÊªÃøÌ¾¿Í¤¬»Ñ¤ò¸«¤»¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£½÷»Ò¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦Åª½÷À²Î¼ê¤Î»Ñ¤Ë¸ÞÎØ¸ø¼°¤âÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ê¥µ¡¦¥ê¥¦¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¶â¥á¥À¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¡£µÒÀÊ¤«¤é´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥ß¡¼¥¬¥ó¡¦¥¸¡¼¡¦¥¹¥¿¥ê¥ª¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¥°¥é¥ß¡¼¾Þ3ÅÙ¼õ¾Þ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç²Î¼ê¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï3270Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥é¥Ã¥Ñ¡¼ÀéÍÕÍº´î¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤¿³Ú¶Ê¡ÖMamushi¡×¤ÏÆüËÜ¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØ¸ø¼°X¤Ï¡¢¹õ¤¤¥Ï¥Ã¥È¤È¥É¥ì¥¹¤ËÇò¤¤¥ê¥Ü¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤¿Áõ¤¤¤Ç´ÑÀï¤¹¤ë¥ß¡¼¥¬¥ó¡¦¥¸¡¼¡¦¥¹¥¿¥ê¥ª¥ó¤Î²èÁü¤ò¸ø³«¡£³¤³°Ãæ·Ñ¤Ç¤â±Ç¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡Á¡×¡Ö½½Ê¬¤ÊÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤Ê¤¤¤ï¡×¡Ö¥¢¥ê¥µ¤¬Ä¶½¸Ãæ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤ï¡×¡Ö¥¦¥½¤Ç¤·¤ç!?¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¡©¡×¡Ö¤â¤¦Âç¹¥¤¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
