Âç¿Íµ¤¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥äー¤¬¥ì¥È¥í¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¥Þ¥·¥å¥Þ¥íÈþ¥Ü¥Ç¥£Á´³«¡¡°Ë¿¥¤â¤¨¡ÖÉáÃÊ¤È¾¯¤·°ã¤¦´¶¤¸¡×
¡¡Âç¿Íµ¤¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥äー¤Î°Ë¿¥¤â¤¨¤¬¡¢ 17ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©SPA!¡×¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë2·î24Æü¡¦3·î3Æü¹çÊ»¹æ¤ÇÉ½»æ¤ò¾þ¤ê¡¢¿Íµ¤´ë²è¡ÖÈþ½÷ÃÏ¿Þ～»ä¤¬¼ç¿Í¸ø～¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤½¤¦¡ª¥Þ¥·¥å¥Þ¥íÈþ¥Ü¥Ç¥£Á´³«¤Ç¤¹
¡¡¥µ¥¤¥±¤Ê¥Ðー¤Ç¥ì¥È¥í¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤«¤ï¤¤¤¯Ä©È¯¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Ëý¤ÎÈþ¥Ü¥Ç¥£ºÝÎ©¤Ä°áÁõ¤«¤é¤Ï¡¢¤¢¤Õ¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤òÇÒ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿±é½Ð²È¡¦¥Æ¥êー°ËÆ£»á¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê»Ò¤¤¤¿¤é¤¤¤Î¤Ë¤Ê¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡°Ë¿¥¤âX¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿·Á¯¤Ê¥¤¥áー¥¸¤Î°áÁõ¤òÃå¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤ê¡¢¼Ì¿¿¤âÉáÃÊ¤È¾¯¤·°ã¤¦´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Í～～～¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°Ë¿¥¤Ï2015Ç¯¤«¤é¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥äー¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¾þ¤Ã¤¿»¨»ï¤ÎÉ½»æ¤Ï150ºýÄ¶¡£¡Ø°Ë¿¥¤â¤¨¤ÎÅÅÇ¾¤é¤¸¤ª¡Ù¡Êinterfm¡Ë¤ËËè½µ²ÐÍË22:00～½Ð±éÃæ¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¸½Ìò´Ç¸î»Õ¤Î¿¿ÅÄ¤Þ¤³¤È¡¢½÷Í¥¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¾¾Åç¤«¤Î¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
