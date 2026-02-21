¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¡¢SKE48»þÂå¤Î°ÜÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼³Êº¹¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡Ö¥á¥é¥á¥é»×¤Ã¤Æ¤¿¡×
2·î19Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¾åÅÄ¤Á¤ã¤ó¥Í¥ë¡Ù¤Ë¡¢¸µSKE48¡¦¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¤¬½Ð±é¡£¥°¥ë¡¼¥×ºßÀÒ»þÂå¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æâ³Êº¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
º£²óÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¥°¥ë¡¼¥×¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿½Ð±é¼Ô¤é¤¬¡¢ºßÀÒ»þÂå¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æâ³Êº¹¤òÀîÌø·Á¼°¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´ë²è¤òÊüÁ÷¡£
¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿ÜÅÄ¤Ï¡¢¡È¿·´´Àþ ¤Î¤¾¤ß¤â¤Ò¤«¤ê¤â ¤¢¤ê¤ã¤·¤Ê¤¤¡É¤ÈÈ¯É½¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÌ¾¸Å²°¡ÁÅìµþ¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ëSKE48¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¡È¤Î¤¾¤ß¡É¤ä¡È¤Ò¤«¤ê¡É¤Ï±ï¤¬¤¢¤ë¿·´´Àþ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ½é¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ1Ç¯2Ç¯¤ÏÅìµþ¡ÁÌ¾¸Å²°¤Î°ÜÆ°¤¬¥Ð¥¹¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö5¡Á6»þ´Ö¤«¤±¤Æ¡¢°®¼ê²ñ¤Î²ñ¾ì¤Þ¤Ç¥Ð¥¹¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Þ¤Ç¥Ð¥¹¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤Ç¥á¥¤¥¯¤·¤Æ¡£¤Ç¡¢AKB¤Î¥é¥¤¥Ö¤Î»þ¤Ï¹µ¤¨¼¼¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¥Ð¥¹ÂÔµ¡¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤¬¤Ã¤Æ¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤Þ¤¿µ¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¥È¡¼¥¯¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÇä¤ì¤Ã»Ò¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Åö»þ¡¢¾¾°æ¼îÍýÆà¤µ¤ó¤È¾¾°æÎèÆà¤µ¤ó¡×¡Ö¤³¤Î2¿Í¤À¤±¤ÏË»¤·¤¤¡¢Â¿Ë»¤À¤«¤é¤Ã¤Æ¿·´´Àþ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö¡Ê¼«Ê¬¤â¤¤¤Ä¤«¿·´´Àþ°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¡Ë¤º¤Ã¤È¥á¥é¥á¥é»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£