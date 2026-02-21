´ÔÎñ¥í¥Þ¡¼¥ê¥ª¤ÎÆùÂÎ¤¬¾×·â¡¡¥Õ¥Ã¥È¥Ð¥ì¡¼¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡È¸½Ìòµé¥Ð¥¥Ð¥¥Ü¥Ç¥£¡É¤¬ÏÃÂê
¤«¤Ä¤Æ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ç°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¥í¥Þ¡¼¥ê¥ª»á¤¬¡¢60ºÐ¤Ë¤·¤ÆÈäÏª¤·¤¿ÆùÂÎ¤¬¡ÖÀ¨¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£±Ñ»æ¡ØTHE Sun¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±»á¤Ïº£½µ¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¥Õ¥Ã¥È¥Ð¥ì¡¼¤Ë¶½¤¸¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¡£¾åÈ¾¿ÈÍç¤Çº½ÉÍ¤ËÎ©¤Ä¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¤Û¤É¹Ê¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢Ê¢¶Ú¤¬±Ô¤¯Éâ¤¾å¤¬¤ëÄ¶¿ÍÅª¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡£°úÂà¤«¤éÄ¹¤¤Ç¯·î¤¬·Ð²á¤·¤¿¸½ºß¤â¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤¬À¸¤ó¤Àµ©Âå¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤Ï¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤Î¶ËÃ×¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
1990Ç¯Âå¤«¤é¥Õ¥Ã¥È¥Ð¥ì¡¼¤Ë¾ðÇ®¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¿Æ±»á¤Ï¡¢2001Ç¯¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç½àÍ¥¾¡¤Ëµ±¤¯¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£¥Ó¡¼¥Á¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÃßÀÑ¤³¤½¤¬¡¢´ÔÎñ¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤ª¶Ã°ÛÅª¤Ê¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤òÊÝ¤ÄÍ×°ø¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
