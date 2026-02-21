¼ºÇÔ¤ÎÊä¶¯¤ÈÈóÆñ¤µ¤ì¤ë¤â¡Ä¡Ä¡¡¥À¥í¥È¤Ï¥Þ¥ë¥·¥ã¥ë¤¬¡ÖÀ¤³¦ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡×¤È¾Î»¿
¥ê¡¼¥°1¤Î¥â¥Ê¥³¤ÇÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢2015Ç¯¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¡¦¥Þ¥ë¥·¥ã¥ë¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ç¡¢19-20¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï17¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¿ô»ú¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢2024Ç¯¤Ë¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤òÂàÃÄ¡£¥®¥ê¥·¥ã¤ÎAEK¥¢¥Æ¥Í¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥á¥¥·¥³¤Î¥â¥ó¥Æ¥ì¥¤¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥À¥í¥È¤Ï¥¯¥é¥ÖOB¤Ç¤¢¤ë¥ê¥ª¡¦¥Õ¥¡¡¼¥Ç¥£¥Ê¥ó¥É»á¤Ë¡¢5¿ÍÀ©¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤¹¤ë¤Ê¤éÃ¯¤òÁª¤Ö¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤È¤È¤â¤Ë¥Þ¥ë¥·¥ã¥ë¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡ÖÈà¤ÏÁª¤Ö¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢Èà¤Ï»î¹ç¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤â¤½¤ÎÎÏ¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£ËÍ¤Ï²¿ÅÙ¤âÈà¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë¼ê¶¯¤¤Áê¼ê¤À¤Ã¤¿¡£¤â¤¦¾¯¤·¤Î°ÂÄê´¶¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¤Í¡¢»þ¡¹´°Á´¤Ë½¸ÃæÎÏ¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ËÜµ¤¤ò½Ð¤»¤Ð´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯À¤³¦ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡£´ÊÃ±¤Ë¤Í¡×
¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ò»Ø´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¥ã¥ê¥Ã¥¯»á¤â²áµî¤Ë¥Þ¥ë¥·¥ã¥ë¤ò¾Î»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥ë¥·¥ã¥ë¤¬¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿Åö»þ¤Ï¤Þ¤À¥¥ã¥ê¥Ã¥¯»á¤¬¸½Ìò¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¤ò¼è¤ì¤ë¡×¤È¥Þ¥ë¥·¥ã¥ë¤ÎºÍÇ½¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
30ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Þ¥ë¥·¥ã¥ë¤Ïº£µ¨¸ø¼°Àï25»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¡¢1¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£