¥«¥¼¥ß¥í¤Î¸å³ø¸õÊä¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×Ãæ¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¡¤«¤Ä¤ÆÇ®»ëÀþÁ÷¤Ã¤¿24ºÐ¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½MF¤ËºÆ¤Ó´Ø¿´¤«
¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½MF¥«¥¼¥ß¥í¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤¹¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ÇÃæÈ×¤ÎÊä¶¯¤ËÇ®¿´¤Ç¤¢¤ê¡¢¸½ºßÍÍ¡¹¤ÊÁª¼ê¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Î¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥©¡¼¥È¥ó¡¢¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Î¥¨¥ê¥ª¥Ã¥È¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î¥«¥ë¥í¥¹¡¦¥Ð¥ì¥Ð¡¢¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Î¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥È¥Ê¡¼¥ê¤Ê¤É¤¬¸õÊä¤È¤·¤Æ±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢±Ñ¡ØFootball Insider¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½MF¥¢¥Þ¥É¥¥¡¦¥ª¥Ê¥Ê¤â¥ê¥¹¥È¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÏÄ¹Ç¯¥ª¥Ê¥Ê¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ô¥£¥é¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ëÁ°¤ÏÅÙ¡¹³ÍÆÀ¤Î±½¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ºÆ¤Ó´Ø¿´¤ò´ó¤»»Ï¤á¡¢´Æ»ë¤·¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£¼çÍ×¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤òÆ¨¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¥ª¥Ê¥Ê³ÍÆÀ¤ØÆ°¤¯¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥Á¡¼¥Õ¥¹¥«¥¦¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤¿¥ß¥Ã¥¯¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó»á¤Ï¤³¤Î°ÜÀÒ¤Î¼Â¸½¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥Ê¥Ê¤ò°ú¤È´¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¥Ó¥Ã¥°¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬É¬Í×¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¥Ê¥Ê¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½ºß¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤é¤Ï¥é¥¤¥Ð¥ë¤âÂ¿¤¯¡¢¹â³Û¤Ê°ÜÀÒ¶â¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ï¥«¥¼¥ß¥í¤Î¸å³ø¤È¤·¤ÆÃ¯¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£