°ð³ÀÆáÆà»Ò¡¢¥Ä¥¢¡¼¤ÇÇñ¤Þ¤Ã¤¿Ì±½É¤Ç¶²ÉÝÂÎ¸³¡Ö·ÙÅ«¤¬¥¦¡¼¤Ã¤ÆÌÄ¤Ã¤Æ¡Ø¥À¥à¤¬·è²õ¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡Ä¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×»î¹ç¤Î·ë²Ì¤Ï¡©
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î°ð³ÀÆáÆà»Ò¤¬£²£±ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯£Ó£Ð£Ï£Ò£Ô£Ó¡×¡ÊÅÚÍË¡¦¸á¸å£µ»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ä¥¢¡¼¤ÇÇñ¤Þ¤Ã¤¿Ì±½É¤Ç¤Î¶²ÉÝÂÎ¸³¤òÌÀ¤«¤¹°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÏÍè·î¡¢¹ñÆâ¥Ä¥¢¡¼³«Ëë¤Î½÷»Ò¥´¥ë¥Õ³¦¤«¤é£²£°ºÐ¡Á£²£µºÐ¤Î¿Íµ¤Áª¼ê¤¬½¸¹ç¤·¤Æ¤Î¡Ö²Ô¤®¤Þ¤¯¤ë½÷»Ò¥´¥ë¥ÕºÇ¶¯£²£°Âå¤¬½¸·ë¡ª¡×¡£
¡¡ÁáÂç½Ð¿È¤ÎÊ¸ÉðÎ¾Æ»¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¡¦°ð³À¤Ï¡Ö¤¢¤ë»î¹ç¤Ç¥À¥à¤Î¶á¤¯¤ÎËÜÅö¤Ë¾®Àâ¤Ë½Ð¤Æ¤¤½¤¦¤ÊÉÝ¤¤Ì±½É¤ËÇñ¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸°¤â·ê¤ËËÀ¤òº¹¤·¹þ¤ó¤Ç³«¤±¤ë¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«º£¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡£¤ªÉ÷Ï¤¤â¥È¥¤¥ì¤â¶¦Í¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·½Ð¤¹¤È¡Ö¤½¤Î»þ¤¬¹ë±«¤Ç³°¤Ï¤¹¤´¤¤±«¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ìë¤Î£±£²»þº¢¤Ë¿²¤Æ¤¿¤é¤¹¤´¤¤·ÙÅ«¤¬¥¦¡¼¤Ã¤ÆÌÄ¤Ã¤Æ¡Ø¥À¥à¤¬·è²õ¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ¨¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÉÝ¤¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¤âÊì¤âµ¯¤¤Æ¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö´í¤Ê¤½¤¦¤À¤«¤é½÷¾¡Ê¤ª¤«¤ß¡Ë¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤¤Æ¸«¤è¤¦¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø¤¤¤Ä¤â¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤½¤ó¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡£¤Ê¤«¤Ê¤«°Â¿´¤·¤Æ¿²¤ì¤Ê¤¤¤è¤Í¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î¼¡¤ÎÆü¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¡Ä¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î½µ¤Ï¤½¤ÎÇ¯¤Ç°ìÈÖÀ®ÀÓ¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£