¡Úµð¿Í¡ÛÍèÆü½é°ÂÂÇ¤Î¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¡Ö°Õ»×¤ò¼óÇ¾¿Ø¤Î³§¤µ¤ó¤ËÉ½ÌÀ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×£²£²Æü¤Î±óÀ¬¤Ë»Ö´ê»²²Ã
¢¡¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡µð¿Í£±¡½£³¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê£²£±Æü¡¦ÆáÇÆ¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¿·³°¹ñ¿Í¡¢¥Ü¥Ó¡¼¡¦¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯ÆâÌî¼ê¤¬¡Ö£µÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÍèÆü½é¼ÂÀï¤ËÎ×¤ß¡¢Âè£²ÂÇÀÊ¤Ç½é°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡£´²ó£±»à¤Ç¡¢Æâ³Ñ£±£´£¶¥¥í¤òµÍ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â±¦Á°¤Ø±¿¤ó¤À¡£ÂåÁö¤Î±§ÅÔµÜ¤È¸òÂå¤·¡¢ÍèÆü¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ï£²ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ¡£ÆóÎÝ¸åÊý¤ËÍî¤Á¤ëÂÇµå¤Ë¡ÖÈô¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤È¤³¤í¤â¤è¤«¤Ã¤¿¡£¥Ò¥Ã¥È¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Ë°ì°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç¤ª¤í¤·¤¿¡£
¡¡£²£²Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊËÌÃ«¡Ë¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥óÁÈ¤ä¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤é¤ÏÆ±¹Ô¤»¤º»ÄÎ±Ä´À°¤ò¹Ô¤¦¤¬¡¢¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤Ï¡ÖÂÇÀÊ¿ô¤ò²Ô¤°¤³¤È¤¬°ìÈÖ¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¡×¤È»Ö´ê¤·¤Æ½Ð¾ì¤¹¤ë¡£¡Ö±óÀ¬¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤Î°Õ»×¤ò¼óÇ¾¿Ø¤Î³§¤µ¤ó¤ËÉ½ÌÀ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤ÎÆÃÄ§¤È¡¢µå¼ï¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Îµ°Æ»¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¶Ë¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤ë¡£