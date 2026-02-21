¡Ú¥¹¥¡¼¥¯¥í¥¹¡Û¸ÅÌî·Å¤¬½à·è¾¡¿Ê½Ð¡ª¡¡¤³¤Î¶¥µ»½é¤Î¥á¥À¥ë¤Ê¤ë¤«¡ª¡©
¡¡¡þ¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼¡¦¥¹¥¡¼¥¯¥í¥¹¡Ê2026Ç¯2·î21Æü¡¡¥ê¥Ó¡¼¥Ë¥ç¡¦¥¹¥Î¡¼¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼¤ÎÃË»Ò¥¹¥¡¼¥¯¥í¥¹¤¬21Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¸ÅÌî·Å¡Ê26¡¢U¡ÝNEXT¡Ë¤Ï1²óÀïÂè8ÁÈ¤Ç½Ð¾ì¡£1°Ì¤Ç½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£½à¡¹·è¾¡¤Ç¤â1°Ì¤Ç¥´¡¼¥ë¤·¡¢½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤ÆÅ¾ÅÝ¡£Àã¿«¤ÎÉñÂæ¤Ç¥á¥À¥ë¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿Ü³Î¶¡Ê¥¯¥ì¥Ö¡Ë¤È¾®ÎÓÎµÅÐ¡Ê¿¹Àî·úÀß¡Ë¤Ï1²óÀï¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¡£
¡¡¢¡¥¹¥¡¼¥¯¥í¥¹
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼¤Î¼ïÌÜ¤Î°ì¤Ä¡£Àã¾å¤Î¾ã³²Êª¶¥Áö¤È¤â¸À¤ï¤ì¡¢4¡Á6¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬Æ±»þ¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¥Ð¥ó¥¯¤ä¥¦¥§¡¼¥Ö¡¢¥¸¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤ÆºÇ½é¤Ë¥´¡¼¥ë¤·¤¿¤â¤Î¤¬¾¡¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£Åßµ¨¸ÞÎØ¤Ç¤Ï10Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼Âç²ñ¤«¤éÀµ¼°¼ïÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£