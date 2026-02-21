¡Ö£Ä£å£æ¡¡£Ô£å£ã£è¡×£Í£é£ã£ò£ïÈï¹ð¤¬ÊÝ¼á¤µ¤ì¤ë¡¡ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ
¡¡ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¡Ê½ê»ý¡Ë¤Îºá¤ÇÅìµþÃÏ¸¡¤Ëµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿²»³Ú¥Ç¥å¥ª¡Ö£Ä£å£æ¡¡£Ô£å£ã£è¡Ê¥Ç¥Õ¥Æ¥Ã¥¯¡Ë¡×¤Î£Í£é£ã£ò£ï¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¡Ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÀ¾µÜÍ¤µ³Èï¹ð¤¬£²£±Æü¡¢·Ù»ëÄ£»°ÅÄ½ð¤«¤éÊÝ¼á¤µ¤ì¤¿¡£»öÌ³½ê´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡À¾µÜÈï¹ð¤ÎÂáÊáÍÆµ¿¤Ï£²Æü¡¢½ÂÃ«¶è¤Î¼«Âð¤Ç´¥ÁçÂçËã¿ô¥°¥é¥à¤ò½ê»ý¤·¤¿µ¿¤¤¡£Æ±Æü¤ÎËãÌô¼èÄùÉô¤Ë¤è¤ëÈï¹ðÂð¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤Ç´¥ÁçÂçËã¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥Õ¥Æ¥Ã¥¯¤ÏÅìµþ½Ð¿È¤ÎÀ¾µÜÈï¹ð¤È¡¢ÊÆ¥Ï¥ï¥¤°é¤Á¤Î£Ó£è£å£î¤Î£²¿ÍÁÈ¡££²£°£°£µÇ¯¤Ë¡Ö£Í£ù¡¡£×£á£ù¡×¤¬¥Ò¥Ã¥È¡£Æ±¶Ê¤ò´Þ¤à¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö£Ä£å£æ¡¡£Ô£å£ã£è¡×¤Ï£²£¸£°ËüËç°Ê¾å¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
