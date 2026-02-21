¡Ú¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¡ÛÅìµþ¥Ù¥¤¤ÎCTB¹À¥ÍºÌé¡ÖÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¹â¹»Âç³Ø¤Ç¸åÇÚ¤ÎÊ¿æÆÂÀ¤ËÂÐÌÌ¤Ç¾¡Íø
¡¡¡þNTT¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥é¥°¥Ó¡¼¥ê¡¼¥°¥ï¥ó1ÉôÂè9Àá¡¡Åìµþ¥Ù¥¤¡¡26¡½10¡¡ÁêÌÏ¸¶¡Ê2026Ç¯2·î21Æü¡¡Åìµþ¡¦¥¹¥Ô¥¢¡¼¥º¤¨¤É¤ê¤¯¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¡¡1ÇÔ¤Ç2°Ì¤ÎÅìµþ¥Ù¥¤¤Ï¡¢ÁêÌÏ¸¶¤ò26¡½10¡ÊÁ°È¾12¡½3¡Ë¤Ç²¼¤·¤Æº£µ¨8¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£Á´¾¡¤ÇÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤À¤Ã¤¿ºë¶Ì¤¬¿À¸Í¤ËÇÔ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢Åìµþ¥Ù¥¤¡¢¿À¸Í¡¢ºë¶Ì¤Î3¥Á¡¼¥à¤¬8¾¡1ÇÔ¤ÇÊÂ¤ÖÅ¸³«¤Ë¡£¾¡¤ÁÅÀ¤Ç¾å²ó¤ëÅìµþ¥Ù¥¤¤¬Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ¥Ù¥¤¤Ï0¡½3¤Ç·Þ¤¨¤¿Á°È¾19Ê¬¡¢LO¥á¥ë¥ô¥§¡¦¥ª¥ê¥ô¥£¥¨¡Ê23¡Ë¤¬Èô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¥È¥é¥¤¡£Æ±32Ê¬¤Ë¤ÏWTBÌÚÅÄÀ²ÅÍ¡Ê26¡Ë¤¬FB¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¥ó¥½¥ó¡Ê29¡Ë¤Î¥Ñ¥¹¤òÁö¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ²÷Áö¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤¿¡£¸åÈ¾1Ê¬¡¢¥é¥¤¥ó¥¢¥¦¥È¤«¤é¤ÎÂ®¹¶¤ÇCTB¥Ï¥é¥È¥¢¡¦¥ô¥¡¥¤¥ì¥¢¡Ê27¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿WTBÌÚÅÄ¤¬¤³¤ÎÆü2ËÜÌÜ¤Î¥È¥é¥¤¡£¤½¤Î¸å¤ÏWTBº¬ÄÍÞ«²í¡Ê27¡Ë¤ÈCTB¥ô¥¡¥¤¥ì¥¢¤¬¥·¥ó¥Ó¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±16Ê¬¤«¤éÌó5Ê¬´Ö¤Ï13¿Í¤ÇÀï¤¤¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î´Ö¤Ë¥È¥é¥¤¤ò1ËÜµö¤·¤¿¤¬¡¢19¡½10¤Ç·Þ¤¨¤¿Æ±21Ê¬¤Ë¤ÏÅ¨¿Ø¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¥¿¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤ÇSHÆ£¸¶Ç¦¡Ê27¡Ë¤«¤é¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿PR¥ª¥Ú¥Æ¥£¡¦¥Ø¥ë¡Ê27¡Ë¤¬ÎÏ¶¯¤¯Á°¿Ê¤·¤Æ¥È¥é¥¤¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡CTB¹À¥ÍºÌé¡Ê24¡Ë¤Ï¡Ö¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤¬Â³¤¤¤¿¤±¤É¡¢¼ã¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤¿¤Î¤Ï°ì¤Ä¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÅìÊ¡²¬¹â¡½ÌÀÂç¤Ç¹À¥¤Î2Ç¯¸åÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ëÁêÌÏ¸¶¤ÎCTBÊ¿æÆÂÀ¡Ê22¡áÌÀÂç4Ç¯¡Ë¤¬¥¢¡¼¥ê¡¼¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ç¤³¤ÎÆü¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¹À¥¤ÏÂÐÌÌ¤Ç¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤Ë¡Ö¤Þ¤µ¤«12ÈÖ¥¹¥¿¡¼¥È¤ÇÍè¤ë¤È¤Ï¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£·ë²Ì¤ÏÀèÇÚ¤¬´ÓÏ½¤ò¼¨¤¹·Á¤Ë¡£¡ÖÊÑ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¥á¥ó¥¿¥ëÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉÅö¤¿¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡£ÎÉ¤¤»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¹À¥¤Ï2023Ç¯ÅÙ¤ËÌÀÂç¤Ç¼ç¾¤òÌ³¤á¡¢´ØÅìÂç³ØÂÐ¹³Àï¤ÈÁ´¹ñÂç³ØÁª¼ê¸¢¤Ç¤È¤â¤Ë½àÍ¥¾¡¡£Ê¿¤ÏÌÀÂç¤Çº£Ç¯ÅÙ¼ç¾¤òÌ³¤á¡¢´ØÅìÂç³ØÂÐ¹³Àï¤ÈÁ´¹ñÂç³ØÁª¼ê¸¢¤È¤â¤ËÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦29Ç¯¤Ö¤ê¤Î²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¹À¥¤Ï¸åÇÚ¤ÎÊ¿¤ò¡Ö»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÏÀ¨¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¡ÖÍ¥¾¡¤·¤¿¼ç¾¤Ç¤¹¤«¤é¡£ËÍ¤ÏÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ç¾¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¼«µÔ¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡£