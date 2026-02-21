²Ï¹çÍªÍ´µÄ°÷¡¢Àé¸¶¤»¤¤¤¸¤ËÄó°Æ¡ÖºÆÅÙÌóÂ«¤Î¥í¥±¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¥¯¥ë¥É¿ÍÌäÂê¤ÇÊ¶µê
¡¡ºë¶Ì¸©¸ÍÅÄ»ÔµÄ²ñµÄ°÷¡¦²Ï¹çÍªÍ´»á¤¬21Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Àé¸¶¤»¤¤¤¸¡Ê56¡Ë¤Ë¤¢¤ëÄó°Æ¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¤»¤¤¤¸¤Ï6Æü¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÌÚÂ¼Í´°ì¤¬¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¤¬¡¢¤»¤¤¤¸¤Ï¡Ö¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÀèÇÚ¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¡£Ã¯¤âYouTube¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤Ïº£¡¢À¨¤¯¹¥´¶ÅÙ¤¬Äã¤¤¤ó¤Ç¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯¸À¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢²Ï¹ç»á¤Ï¡Ö»ä¤â¸À¤¤²á¤®¤¿¤Î¤ÇºÆÅÙÌóÂ«¤Î¥í¥±¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤ÈÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤»¤¤¤¸¤ÏºòÇ¯7·î¤Ë²Ï¹ç»á¤È¤ÎÂÐÃÌ¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¬¡¢Àî¸ý»Ô¤Î¥¯¥ë¥É¿ÍÌäÂê¤ò¤á¤°¤ëµÄÏÀ¤ÇÊ¶µê¡£¤»¤¤¤¸¤¬²Ï¹ç»á¤Ë¡Ö¤ªÁ°¡¢¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Ã»Ò¤ä¤Ã¤¿¤ä¤í?¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Ã»Ò¥ª¡¼¥é¤¤¤«¤Ä¤¤¤¾!¡×¤Ê¤É¤ÈÄ©È¯¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¡¢¸åÆü¼Õºá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£