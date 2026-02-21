¤æ¤¤Ý¤è¡¢7ºÐÎ¥¤ì¤¿Ëå¤Î³Ø¹»¹Ô»ö¤Ë¡ÈÊÝ¸î¼Ô¡É»²²Ã ¤³¤¸¤ë¤ê¡ÖËå¤â²Ä°¦¤¤¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤æ¤¤Ý¤è¤¬¡¢7ºÐ²¼¤ÎËå¤Î³Ø¹»¹Ô»ö¤Ë¡ÈÊÝ¸î¼Ô¡É¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤³¤¸¤ë¤ê¤¬Àä»¿¤·¤¿Ëå¤Î¼Ì¿¿
¡¡2·î19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø»ñ»º¡¢Á´ÉôÇä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤æ¤¤Ý¤è¤Ï¡¢¼«¿È¤Î»ñ»º¤òÇäµÑ¤¹¤ë¤¿¤á»äÊª¤òÀ°Íý¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¢¤ëÍÎÉþ¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë¤È¡¢¡Ö¤æ¤ß¡ÊËå¡Ë¤ÎÆþ³Ø¼°¤«Â´¶È¼°¤ÇÃå¤Æ¹Ô¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¡¢¼ÂËå¤Ç¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤æ¤ß¤Á¤£¡ÊÌÚÂ¼Í§Èþ¡Ë¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡¤æ¤¤Ý¤è¤È¤æ¤ß¤Á¤£¤Ï7ºÐÎ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¹â¹»¤«¤Ê¡¢·ë¹½ÊÝ¸î¼Ô¤ß¤¿¤¤¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÊì¤¬¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¿Í¤À¤«¤é¡¢»ú¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÆÉ¤á¤Ê¤¤¤È¤«¡¢°ÕÌ£¤¬¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡¢¡Ø¤æ¤¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¡£²¿¤Ë¤Ç¤â¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¡¢²ÈÂ²»×¤¤¤Ê°ìÌÌ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤æ¤¤Ý¤è¤È¤æ¤ß¤Á¤£¤Î²ÈÂ²¼Ì¿¿¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢ÈÖÁÈMC¤Î¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¤Ï¡ÖËå¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ø»ñ»º¡¢Á´ÉôÇä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡Ù¤Ï¡¢Çä¤ì¤ë»ñ»º¤òÁ´ÉôÇäµÑ¤·¡¢¥¼¥í¤«¤éºÆÀß·×¤ËÄ©¤à¿Í¡¹¤òÄÉ¤¦¡¢¿ÍÀ¸ºÆ¥¹¥¿¡¼¥È±þ±ç¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡£ÈÖÁÈMC¤ò¡¢·ÝÇ½³èÆ°ºÆ³«¸å½é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤Ê¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®Åç¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¤ÎµÈÂ¼¿ò¤Î2¿Í¤¬Ì³¤á¤ë¡£