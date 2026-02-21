¡ÚÅìµþ½÷»Ò¡ÛÎë²ê¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë²¦¼Ô¡¦MIRAI¤ËÁ°¾¥¥¿¥Ã¥°Àï¤Ç²÷¾¡¡ÖÂ³¤¤¬³Ú¤·¤ß¡×
¡¡Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹£²£±Æü¤Î¿À¸ÍÂç²ñ¤Ç¡¢Îë²ê¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥×¥ê¥ó¥»¥¹²¦ºÂÃ¥¼è¤ØÂç¤¤¯Á°¿Ê¤·¤¿¡£
¡¡£³·î£²£¹Æü¤ÎÎ¾¹ñ¹ñµ»´ÛÂç²ñ¤Ç²¦¼Ô¡¦£Í£É£Ò£Á£É¤ËÄ©Àï¤¹¤ëÎë²ê¡£¤³¤ÎÆü¤Ï±óÆ£ÍÀ´¤È¤Î¡Ö¤Ç¤¤¤¸¡¼¤â¤ó¤¡¼¡×¤Ç¡¢£Í£É£Ò£Á£É¡õÅà²íÁÈ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡µ×¡¹¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿Î¾¼Ô¤Ï¡¢ÂÐÖµ¤¹¤ë¤Ê¤ê¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¡£¥¨¥ë¥Ü¡¼¤Î¥é¥ê¡¼¤Ç²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¡¢Îë²ê¤¬Äã¶õ¥ê¥ó¥°¡¦¥¢¡¦¥Ù¥ë¤òÆÍ¤»É¤»¤Ð¡¢£Í£É£Ò£Á£É¤â¥Ð¥Ã¥¯¥Õ¥ê¥Ã¥×¤Ç¹ë²÷¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤Æ±þÀï¡£¸ß¤¤¤Ë°ìÊâ¤â°ú¤«¤Ì¹¶ËÉ¤Ç¡¢Á°¾¥Àï¤Ï°ì½Ö¤¿¤ê¤È¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡½ªÈ×¤Ï¤Ç¤¸¤â¤ó¤¬Ï¢·¸¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò¾¸°®¡£Åà²í¤ò¸ÉÎ©¤µ¤»¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤ÏÎë²ê¤¬¥ê¥ó¥°¡¦¥¢¡¦¥Ù¥ë¤ÇÅà²í¤«¤é£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¼è¤·¤¿¡£
¡¡£Í£É£Ò£Á£É¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖÆüÄøÅª¤Ë¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤ÎÁ°¾¥Àï¡×¤Ë¤Ê¤ëÌÏÍÍ¡£Îë²ê¤Ï¡Ö¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤ò¾¯¤·¤Ï¤Ö¤Ä¤±¹ç¤¨¤¿¡£¤³¤ì¤ÎÂ³¤¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤ÈÀÅ¤«¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤¹¡£¡Öº£¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¼«Ê¬¤Î¶¯¤µ¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¤¢¤ë¡£Àï¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£ºÇ¸å¤ÎÁ°¾¥Àï¤òÀ©¤·¡¢Àª¤¤¤Ï½½Ê¬¡£½Õ¤ÎÎ¾¹ñ¤ÇÎë²ê¤¬²¦ºÂ¤Î·Ê¿§¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¡£