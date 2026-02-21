¡Ú¥Õ¥ê¡¼¥¸¥¢¾Þ¡ÛR.¥¥ó¥°¤¬1Æü3¾¡¡Ä¥Õ¥¡¥à¥¯¥é¥¸¥å¡¼¥º¤ÇÈ´¤±½Ð¤¹
¡¡2·î21Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿9R¡¦¥Õ¥ê¡¼¥¸¥¢¾Þ¡Ê3ºÐ1¾¡¥¯¥é¥¹¡¦¼Ç2000m¡Ë¤Ï¡¢R.¥¥ó¥°µ³¾è¤Î2ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥Õ¥¡¥à¥¯¥é¥¸¥å¡¼¥º¡ÊÌÆ3¡¦Èþ±º¡¦¹õ´äÍÛ°ì¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£1.1/4ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥·¥«¥´¡Ê²´3¡¦Èþ±º¡¦µÜÅÄ·É²ð¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥«¥à¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥¼¥¹¡Ê²´3¡¦·ªÅì¡¦ÉÍÅÄÂ¿¼ÂÍº¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:58.7¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡1ÈÖ¿Íµ¤¤ÇC.¥ë¥á¡¼¥ëµ³¾è¡¢¥Á¥ã¥ê¥ó¥°¥¯¥í¥¹¡Ê²´3¡¦Èþ±º¡¦±üÂ¼Éð¡Ë¤Ï¡¢5ÃåÇÔÂà¡£
¡ÚÅìµþ7R¡ÛR.¥¥ó¥°µ³¾è ¥¹¥Ê¥Ã¥Ô¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¤¬7ÇÏ¿Èº¹°µ¾¡º£Ç¯¤òºÇ¸å¤ËÊç½¸½ªÎ»¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥Í¥ë·³ÃÄ
¡¡R.¥¥ó¥°µ³¾è¤Î2ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥Õ¥¡¥à¥¯¥é¥¸¥å¡¼¥º¤¬È´¤±½Ð¤·¤Æ²÷¾¡¡£Æ±µ³¼ê¤ÏËÜÆü¤Î3¾¡ÌÜ¤ÈÀä¹¥Ä´¤Ç¡¢º£Ç¯¤ÎJRA14¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥à¥¯¥é¥¸¥å¡¼¥º¤Ï¡¢18Æü¤Ëº£Ç¯¤ÎÊç½¸¤òºÇ¸å¤Ë¿·µ¬Êç½¸¤Î½ªÎ»¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡¢¥é¥Õ¥£¥¢¥ó¥¿¡¼¥Õ¥Þ¥ó¥¯¥é¥Ö¤Î´ÉÍýÇÏ¡£
¥Õ¥¡¥à¥¯¥é¥¸¥å¡¼¥º¡¡4Àï2¾¡
¡ÊÌÆ3¡¦Èþ±º¡¦¹õ´äÍÛ°ì¡Ë
Éã¡§¥Ù¥ó¥Ð¥È¥ë
Êì¡§¥¥å¡¼¥ó¥Ï¥¤¥È
ÊìÉã¡§¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È
ÇÏ¼ç¡§¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¥¯¥é¥Ö¡¦¥é¥Õ¥£¥¢¥ó
À¸»º¼Ô¡§¥Ó¥Ã¥°¥ì¥Ã¥É¥Õ¥¡¡¼¥à