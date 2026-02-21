¡ÚÅìµþ7R¡ÛR.¥¥ó¥°µ³¾è ¥¹¥Ê¥Ã¥Ô¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¤¬7ÇÏ¿Èº¹°µ¾¡
¡¡2·î21Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿7R¡¦4ºÐ¾å1¾¡¥¯¥é¥¹¡Ê¥À1400m¡Ë¤Ï¡¢R.¥¥ó¥°µ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥Ô¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡Ê²´4¡¦Èþ±º¡¦ÂçÃÝÀµÇî¡Ë¤¬²÷¾¡¤·¤¿¡£7ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë¥Ø¥¤¥ó¥º¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê²´5¡¦Èþ±º¡¦¹âÌÚÅÐ¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥À¥¤¥ª¥¸¥§¥Ê¥¤¥È¡Ê²´5¡¦Èþ±º¡¦°ð³À¹¬Íº¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:23.5¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡2ÈÖ¿Íµ¤¤Ç²£»³ÏÂÀ¸µ³¾è¡¢¥¼¥ó¥«¥¤¥Ñ¥¤¥í¡Ê²´5¡¦Èþ±º¡¦°Ëºä½Å¿®¡Ë¤Ï¡¢8ÃåÇÔÂà¡£
¡ÚÅìµþ2R¡Û¥¥ó¥°µ³¾è ¥µ¥Þ¡¼¥²¡¼¥ë¤¬È´¤±½Ð¤¹¡Ä2Ãå¤Ï¥¿¥«¥¹¥¿¥«¥¹¥¿¥«¥¹¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¤ë
¡¡R.¥¥ó¥°µ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥Ô¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¤¬²÷¾¡¡£Æ±µ³¼ê¤Ïº£Ç¯¤Î13¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¹¥°ÌÇÏ·²¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÎ©¤Á²ó¤ê¡£Ä¾Àþ¤Ç¤â¶¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ä¤Ã¤ÆÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥°¥ó¥°¥ó¤È¸åÂ³¤òÆÍ¤Êü¤·¤Æ7ÇÏ¿Èº¹¤Î°µ¾¡¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÎÏ¤¬°ã¤¤²á¤®¤¿¡£
¥¹¥Ê¥Ã¥Ô¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¡4Àï2¾¡
¡Ê²´4¡¦Èþ±º¡¦ÂçÃÝÀµÇî¡Ë
Éã¡§Union Rags
Êì¡§Caramel Snap
ÊìÉã¡§Smart Strike
ÇÏ¼ç¡§¥´¥É¥ë¥Õ¥£¥ó
À¸»º¼Ô¡§Godolphin