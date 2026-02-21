¡ÈÎ¥º§´íµ¡¹ðÇò¡É½©»³À®·®¤ÎºÊSHIHO¡¢¸µ¥«¥ì¤È¤Î´Å¤¤»×¤¤½Ð¸ì¤ë¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢Èà»á¤Î²È¤Ë¡×
³ÊÆ®²È¤Î½©»³À®·®¡Ê¤¢¤¤ä¤Þ¤è¤·¤Ò¤í¡¢¥Á¥å¡¦¥½¥ó¥Õ¥ó¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎSHIHO¤¬¡¢»×¤¤½Ð¤Î1¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÉô²°¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¼ä¤·¤µ¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
µî¤ë2·î20Æü¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖYanoShiho¡×¤Ë¤Ï¡¢¡ÖSHIHO¤Î½é¤á¤Æ¤Î¾åµþ¥Õ¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Êft.½é¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡¢¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¤¦¤É¤ó²°¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSHIHO¡¢·ëº§À¸³è¤Î´íµ¡¤òÅÇÏª
¤³¤ÎÆü¡¢ÅìµþÀ¸³è¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿»°¸®Ãã²°¤òË¬¤ì¤¿SHIHO¤Ï¡¢¡ÖºÇ½é¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿²È¤Ë¡Ê¹Ô¤¯¡Ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢½é¤á¤Æ°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤¿Éô²°¤òË¬Ìä¤·¤¿¡£
À©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢¡Ö¥â¥Ç¥ë¤Î»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Æ¡¢ºÇ½é¤«¤é¤³¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤«¡×¤È¿Ò¤Í¡¢SHIHO¤Ï¡ÖÈ¾Ç¯´Ö¡¢¡Ê¼¢²ì¤È¡ËÅìµþ¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ëÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¡¢¤ª¶â¤òÃù¤á¤Æ¤³¤³¤ËÍè¤¿¡£¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤¬»öÌ³½ê¤È³Ø¹»¤ÎÃæ´ÖÃÏÅÀ¤À¤Ã¤¿¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
Åö»þ¤Ï1994Ç¯¡£Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿³¹ÊÂ¤ß¤ËSHIHO¤Ï¶Ã¤¤¤¿¡£½é¤á¤Æ1¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤¿¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Èà½÷¤Ï¡Ö3³¬¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤³¤³¤ÇÈà»á¤È·ö²Þ¤·¤¿µ²±¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤³¤ÇÈà»á¤È¤¿¤¯¤µ¤óÏÃ¤â¤·¤¿¤··ö²Þ¤â¤·¤Æ¡¢¤³¤Ã¤Á¤Î³¬ÃÊ¤«¤é¤¢¤Ã¤Á¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤Î²È¤¬¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢¤³¤ó¤Ê¹âµé¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¡Ö¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¼þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Èà»á¤¬²¼ËÌÂô¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢Èà»á¤Î²È¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
À©ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¡¢¡Ö»°¸®Ãã²°¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¡¢SHIHO¤µ¤ó¤Î1Æü¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢Èà½÷¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È»Å»ö¤Ð¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»Å»ö¤ò¤·¤ÆÈà»á¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¡¢»Å»ö¤ò¤·¤ÆÈà»á¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤Î·«¤êÊÖ¤·¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Êë¤é¤·¤¿2¸®ÌÜ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òË¬Ìä¤·¤¿¤¬¡¢À×·Á¤â¤Ê¤¯¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿SHIHO¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Á¥å¤µ¤ó¤â¡¢³ø»³¡Ê¥×¥µ¥ó¡Ë¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤Î²È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤ï¤«¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¼ä¤·¤µ¤òÊç¤é¤»¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë