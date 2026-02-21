¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¡þ¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡¹­Åç5¡½7DeNA¡Ê2026Ç¯2·î21Æü¡¡²­Æì¡¦µ¹ÌîÏÑ¡Ë

¡¡¹­Åç¤Ï¥ë¡¼¥­¡¼¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ3°ÂÂÇ¤Î³èÌö¤À¡£

¡¡¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦Ê¿ÀîÏ¡¡Ê21¡áÀçÂæÂç¡Ë¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£2ÂÇÀÊÌÜ¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤â¡¢¤½¤³¤«¤é3ÂÇÀÊÏ¢Â³°ÂÂÇ¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯°Õ¼±¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£

¡¡¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¡¦¾¡ÅÄÀ®¡Ê22¡á¶áÂç¡Ë¤Ï¡Ö9ÈÖ¡¦Í··â¡×¤Ç¤³¤Á¤é¤â3°ÂÂÇ¡£¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤ò°ú¤­¤Ä¤±¤ÆÂÇ¤Ä¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤­¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤êÂÎ¸½¤Ç¤­¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£

¡¡Ê¿Àî¤Ï¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë87¤ÎÂç·¿¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡¢ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¾¡ÅÄ¤Ï1¥á¡¼¥È¥ë63¤È¾®ÊÁ¡£¿ÈÄ¹º¹24¥»¥ó¥Á¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¹­ÅçÂÇÀþ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£