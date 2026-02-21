¹Åç¡¡¥É¥é1Ê¿ÀîÏ¡¤È¥É¥é3¾¡ÅÄÀ®¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ3°ÂÂÇ¡¡¿ÈÄ¹º¹24¥»¥ó¥Á¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬ÂÇÀþÀ¹¤êÎ©¤Æ¤ë
¡¡¡þ¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¡¹Åç5¡½7DeNA¡Ê2026Ç¯2·î21Æü¡¡²Æì¡¦µ¹ÌîÏÑ¡Ë
¡¡¹Åç¤Ï¥ë¡¼¥¡¼¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ3°ÂÂÇ¤Î³èÌö¤À¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦Ê¿ÀîÏ¡¡Ê21¡áÀçÂæÂç¡Ë¤Ï¡Ö1ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£2ÂÇÀÊÌÜ¤Þ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¤â¡¢¤½¤³¤«¤é3ÂÇÀÊÏ¢Â³°ÂÂÇ¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯°Õ¼±¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¡¦¾¡ÅÄÀ®¡Ê22¡á¶áÂç¡Ë¤Ï¡Ö9ÈÖ¡¦Í··â¡×¤Ç¤³¤Á¤é¤â3°ÂÂÇ¡£¡Ö¥Ü¡¼¥ë¤ò°ú¤¤Ä¤±¤ÆÂÇ¤Ä¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤êÂÎ¸½¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¿Àî¤Ï¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë87¤ÎÂç·¿¥¹¥¤¥Ã¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ç¡¢ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¾¡ÅÄ¤Ï1¥á¡¼¥È¥ë63¤È¾®ÊÁ¡£¿ÈÄ¹º¹24¥»¥ó¥Á¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¹ÅçÂÇÀþ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£