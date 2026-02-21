¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡Ö2026Ç¯Åß¥É¥é¥Þ¡Ê¥Æ¥ìÄ«¡Ë¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª ¡ØÁêËÀ season24¡Ù¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©
³Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÅß¥É¥é¥Þ¤¬ÊüÁ÷Ãæ¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¹â»ëÄ°Î¨ºîÉÊ¤ÎÂ¿¤¤¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤ÇÊüÁ÷¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¥é¥ó¥¥ó¥°ºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï2026Ç¯1·î30Æü¡Á2·î1Æü¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö2026Ç¯Åß¥É¥é¥Þ¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡£¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦2026Ç¯Åß¥É¥é¥Þ¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú6°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ØÁêËÀ season24¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£¡ØÁêËÀ¡Ù¤Ï2000Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢·à¾ìÈÇ¡¢¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¤âÀ©ºî¤µ¤ì¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ê¡¼¥ºÃÂÀ¸25¼þÇ¯¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëº£ºî¤Ï¡¢¡Ö¿ù²¼±¦µþ¡×Ìò¤Î¿åÃ«Ë¤µ¤ó¤È¡Öµµ»³·°¡×Ìò¤Î»ûÏÆ¹¯Ê¸¤µ¤ó¤Î²«¶â¥³¥ó¥Ó¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£2¿Í¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÏÄÌ»»11¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤Ç¡¢¡ØÁêËÀ season24¡Ù¤Ç¤â¿ô¡¹¤Î»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¥·¥ê¡¼¥º¤â»þ»öÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¿Íµ¤¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÉ¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÄ¹¤¤´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¤â¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¥Ö¥ì¤º¤ËË°¤¤Ê¤¤¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡Ö¼Ò²ñÌäÂê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Æ½Å¸ü¤µ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡ÖÄ¹Ç¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¼¢²ì¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤Ë¤Ï¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ù¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²£´ØÂç¤µ¤ó¤Î¿äÍý¾®Àâ¡ØºÆ²ñ¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤¬¸¶ºî¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢ÃÝÆâÎÃ¿¿¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï·º»ö¤ÎÈôÆà½ß°ì¡£½ß°ì¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆ±µéÀ¸¤¿¤Á¤¬´Ø·¸¤¹¤ë»¦¿Í»ö·ï¤òÃ´Åö¤·¡¢23Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤¿½éÎøÁê¼ê¤Î´äËÜËüµ¨»Ò¤ÈºÆ²ñ¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤Û¤«¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤âÍÆµ¿¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢23Ç¯Á°¤Ëµ¯¤¤¿»ö·ï¤â´ØÏ¢¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£Ã±¤Ê¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ºîÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÂçÀÚ¤Ê¿Í¤òÁÛ¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¦¡Ö¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥é¥Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡×¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²áµî¤Î½ÐÍè»ö¤È¸½ºß¤¬¸òºø¤¹¤ë¹½À®¤¬¹ª¤ß¤Ç¡¢²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¿¿¼Â¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ëÅ¸³«¤¬°õ¾ÝÅª¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿¿·³ã¸©¡Ë¡¢¡ÖºÆ²ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿Ê¡Åç¸©¡Ë¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢¿·Á¯¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ
Ä¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£·ÝÇ½¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¡¢½µ´©»ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤æ¤ë¤Þ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
(Ê¸:¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ)
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï2026Ç¯1·î30Æü¡Á2·î1Æü¡¢Á´¹ñ¤Î10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡Ö2026Ç¯Åß¥É¥é¥Þ¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡£¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦2026Ç¯Åß¥É¥é¥Þ¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
2°Ì¡§¡ØÁêËÀ season24¡Ù¡¿88É¼
2°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ØÁêËÀ season24¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£¡ØÁêËÀ¡Ù¤Ï2000Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¡¢·à¾ìÈÇ¡¢¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¤âÀ©ºî¤µ¤ì¹ñÌ±Åª¿Íµ¤¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ê¡¼¥ºÃÂÀ¸25¼þÇ¯¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëº£ºî¤Ï¡¢¡Ö¿ù²¼±¦µþ¡×Ìò¤Î¿åÃ«Ë¤µ¤ó¤È¡Öµµ»³·°¡×Ìò¤Î»ûÏÆ¹¯Ê¸¤µ¤ó¤Î²«¶â¥³¥ó¥Ó¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£2¿Í¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÏÄÌ»»11¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤Ç¡¢¡ØÁêËÀ season24¡Ù¤Ç¤â¿ô¡¹¤Î»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¥·¥ê¡¼¥º¤â»þ»öÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¿Íµ¤¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÉ¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÄ¹¤¤´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¤â¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¥Ö¥ì¤º¤ËË°¤¤Ê¤¤¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡Ö¼Ò²ñÌäÂê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Æ½Å¸ü¤µ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê40ÂåÃËÀ¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡ÖÄ¹Ç¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ËÂ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿¼¢²ì¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¡§¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ù¡¿120É¼
1°Ì¤Ë¤Ï¡ØºÆ²ñ¡ÁSilent Truth¡Á¡Ù¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²£´ØÂç¤µ¤ó¤Î¿äÍý¾®Àâ¡ØºÆ²ñ¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤¬¸¶ºî¤Î¥É¥é¥Þ¤Ç¡¢ÃÝÆâÎÃ¿¿¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï·º»ö¤ÎÈôÆà½ß°ì¡£½ß°ì¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆ±µéÀ¸¤¿¤Á¤¬´Ø·¸¤¹¤ë»¦¿Í»ö·ï¤òÃ´Åö¤·¡¢23Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤¿½éÎøÁê¼ê¤Î´äËÜËüµ¨»Ò¤ÈºÆ²ñ¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤Û¤«¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤âÍÆµ¿¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢23Ç¯Á°¤Ëµ¯¤¤¿»ö·ï¤â´ØÏ¢¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£Ã±¤Ê¤ë¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ºîÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÂçÀÚ¤Ê¿Í¤òÁÛ¤¦µ¤»ý¤Á¤¬Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤¦¡Ö¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥é¥Ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡×¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²áµî¤Î½ÐÍè»ö¤È¸½ºß¤¬¸òºø¤¹¤ë¹½À®¤¬¹ª¤ß¤Ç¡¢²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¿¿¼Â¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ëÅ¸³«¤¬°õ¾ÝÅª¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿¿·³ã¸©¡Ë¡¢¡ÖºÆ²ñ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿Ê¡Åç¸©¡Ë¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢¿·Á¯¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ
Ä¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£·ÝÇ½¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¡¢½µ´©»ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤æ¤ë¤Þ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
(Ê¸:¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ)