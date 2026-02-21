À¤ÂÓÇ¯¼ý1500ËüÄ¶¡ª»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥«¥Ã¥×¥ë¡¢9³ä¤¬¡ÖÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤È¤Ï
»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸½ºß¤Î²ÈÄíÀ¸³è¤Ø¤ÎËþÂÅÙ¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹
³ô¼°²ñ¼Ò¥í¥Ó¡¼¤¬±¿±Ä¤¹¤ë²È»öÂå¹Ô¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖLOBBY¡×¤ÎÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¤ÂÓÇ¯¼ý1500Ëü±ß°Ê¾å¤Ç»Ò°é¤ÆÃæ¤Î20¡Á40ÂåÃË½÷¡Ê°Ê²¼¡Ö»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥«¥Ã¥×¥ë¡×¡Ë¤Î¤¦¤Á¡¢9³ä¤¬Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ»þ´Ö¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÄ´ºº¤Ï¡¢»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥«¥Ã¥×¥ë354¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯1·î¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¸½ºß¤Î²ÈÄíÀ¸³èÁ´ÈÌ¤ËÂÐ¤¹¤ëËþÂÅÙ¡×¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤ä¤äËþÂ¡×¡Ê50.6¡ó¡Ë¡¢¡ÖÈó¾ï¤ËËþÂ¡×¡Ê21.2¡ó¡Ë¤Ç7³ä¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤ä¤äÉÔËþ¡×¤Ï22.6¡ó¡¢¡ÖÈó¾ï¤ËÉÔËþ¡×¤Ï5.6¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
¼¡¤Ë¡ÖÉ×ÉØ´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Ö°ì¿Í¤Î»þ´Ö¤òÂº½Å¤¹¤ë¡×¡Ê23.7¡ó¡Ë¤¬ºÇÂ¿¤Ç¡¢¼¡¤Ë¡ÖÆü¾ïÅª¤ÊÂÐÏÃ¤Î»þ´Ö¤òÀß¤±¤ë¡×¡Ê13.6¡ó¡Ë¤ä¡Ö´¶¼Õ¤ä°¦¾ð¤ò°Õ¼±Åª¤ËÅÁ¤¨¤ë¡×¡Ê13.0¡ó¡Ë¤È¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤¯·¹¸þ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¡ÖÁê¼ê¤ÎÏÃ¤ò·¹Ä°¤¹¤ë¡×¡Ê9.9¡ó¡Ë¤ä¡ÖÇº¤ß¤ä¹Í¤¨¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡×¡Ê8.2¡ó¡Ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö»þ´Ö¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ë¡×¡Ê87.3¡ó¡Ë¡¢¡Ö¤Ê¤¤¡×¡Ê12.7¡ó¡Ë¤È9³ä¶á¤¯¤¬¹²¤¿¤À¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê¹©É×ÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö»þÃ»²ÈÅÅ¤Î»ÈÍÑ¡×¡Ê21.5¡ó¡Ë¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¤Þ¤¿¡ÖÉ×ÉØ´Ö¤Î¾ðÊó¶¦Í¤ÎÅ°Äì¡×¡Ê17.5¡ó¡Ë¤ä¡Ö¶ÐÌ³»þ´Ö¤Î¸«Ä¾¤·Ä´À°¡×¡Ê17.5¡ó¡Ë¡¢¡Ö²È»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë³°Éô¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³èÍÑ¡×¡Ê7.9¡ó¡Ë¡¢¡Ö²È»ö°é»ù¤ÎºÙ¤«¤¤Ìò³äÊ¬Ã´¡×¡Ê7.3¡ó¡Ë¡¢¡Ö²È»ö°é»ù¥¿¥¹¥¯¤Î¸«¤¨¤ë²½¡×¡Ê5.7¡ó¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²È»öÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¡×¡Ê56.5¡ó¡Ë¤ÈÈ¾¿ô¡£¡Ö¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¡Ê14.7¡ó¡Ë¡¢¡Ö¥Ï¥¦¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡Ê11.6¡ó¡Ë¤Ç²È»ö¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ä¡Ö°ì»þÍÂ¤«¤ê¡¦Â÷»ù½ê¡×¡Ê5.6¡ó¡Ë¤Ë»Ò¶¡¤òÍÂ¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ï¡ÖÀöÂõ¡¦¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°Âå¹Ô¡×¡Ê4.0¡ó¡Ë¡Ö¥Ù¥Ó¡¼¥·¥Ã¥¿¡¼¡×¡Ê3.1¡ó¡Ë¡ÖÎÁÍýÂå¹Ô¡×¡Ê2.5¡ó¡Ë¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¡Ö¥í¥Ó¡¼¡×¡¿»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥«¥Ã¥×¥ë¤ÎÀ¸³è¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¡×