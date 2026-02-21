¡ÖDef Tech¡×MicroÊÝ¼á ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ
¡¡²»³Ú¥Ç¥å¥ª¡ÖDef Tech¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃË¤¬¡¢ÅìµþÃÏ¸¡¤Ë¤è¤êËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢ÊÝ¼á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¿¼¡¹¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤ëÀ¾µÜÍ¤µ³Èï¹ð¤³¤ÈMicro¡Ê¼ÂºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡Ë
¡¡À¾µÜÍ¤µ³Èï¹ð¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤ÆÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×
¡¡¡ÖDef Tech¡×¤ÎMicro¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÀ¾µÜÍ¤µ³Èï¹ð¡Ê45¡Ë¤Ï¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¶è¤Î¼«Âð¤Ç´¥ÁçÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢2Æü¤Ë¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À¾µÜÈï¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅìµþÃÏ¸¡¤Ï¡¢20Æü¤Å¤±¤ÇËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡À¾µÜÈï¹ð¤ÏÅìµþÃÏºÛ¤«¤éÊÝ¼á¤òÇ§¤á¤é¤ì21Æü¸á¸å8»þ¤´¤í¡¢¸ûÎ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·Ù»¡½ð¤ò¸å¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê´ØÅì¿®±Û¸üÀ¸¶ÉËãÌô¼èÄùÉô¤¬¡¢À¾µÜÈï¹ð¤Î¼«Âð¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢´¥ÁçÂçËã¤È¤ß¤é¤ì¤ë¿¢ÊªÊÒ¿ô¥°¥é¥à¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë