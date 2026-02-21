¡Úµð¿Í¡ÛÂ§ËÜ¹·Âç¤¬£²£²ÆüÃæÆüÀï¤Ç£Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¡ÅÄÃæ¾Âç¡¢¥É¥é£±ÃÝ´ÝÏÂ¹¬¤âÅÐÈÄ¤Ø¡¡¥Ù¥Æ¥é¥óÌî¼ê¤Ï»ÄÎ±
¡¡µð¿Í¤ÎÂ§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¤¬£²£²Æü¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀïÃæÆüÀï¡ÊËÌÃ«¡Ë¤Çº£µ¨½é¼ÂÀï¤ËÎ×¤à¡£
¡¡³ÚÅ·¤«¤é£Æ£Á°ÜÀÒ¤·¤¿±¦ÏÓ¤Ï¥¥ã¥ó¥×½øÈ×¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅê¤²¹þ¤ß¤ò¹Ô¤¤¡¢½çÄ´¤Ë³¬ÃÊ¤ò¾å¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¡Ö£´£³¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ç½é¤ÎÂÐ³°»î¹ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡£²£²Æü¤ÏÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤âº£µ¨½éÅÐÈÄ¤ÎÍ½Äê¡£¥É¥é¥Õ¥È£±°Ìº¸ÏÓ¤ÎÃÝ´ÝÏÂ¹¬Åê¼ê¤âÅÐÈÄÍ½Äê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÌÃ«¤Ï¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤ÎÆáÇÆ¤«¤é¼Ö¤Ç£µ£°Ê¬¤«¤é£±»þ´Ö¤Û¤É¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡£Ìî¼ê¿Ø¤Ï¿·³°¹ñ¿Í¤Î¥À¥ë¥Ù¥Ã¥¯¤¬»Ö´ê¤·¤Æ±óÀ¬¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤¬¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎºäËÜ¡¢´Ý¡¢¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤é¤ÈÅÐÈÄÍ½Äê¤Î¤Ê¤¤Åê¼ê¤ÏËÌÃ«¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤ºÆáÇÆ¤Ç»ÄÎ±Îý½¬Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£