¿À¸ÍDF»³ÅÄ³¤ÅÍ¤¬ACLE¤ËÂ³¤¥ê¡¼¥°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ö´ò¤·¤¤¤±¤É¡Ä¤â¤Ã¤ÈÎý½¬¤ò¡×1¥á¡¼¥È¥ë92¤ÎÂç·¿SB
¡¡¡þÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°Âè3Àá¡¡¿À¸Í0¡½1À¶¿å¡Ê2026Ç¯2·î21Æü¡¡IAI¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆüËÜÊ¿¡Ë
¡¡¿À¸ÍDF»³ÅÄ³¤ÅÍ¡Ê19¡Ë¤¬¥ê¡¼¥°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¸åÈ¾38Ê¬¤«¤é±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡ÊSB¡Ë¤Ç½Ð¾ì¡£¥¹¥¥Ã¥Ù´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤³¤«¤Ç1ÅÀ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤³¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¹¶·â¤Ç¤Ï¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤í¤¦¤ÈÊ³Æ®¤·¤¿¡£
¡¡17Æü¤ÎACLE¥¸¥ç¥Û¡¼¥ëÀï¡Ê¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡Ë¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£1¥á¡¼¥È¥ë92¤ÎÂç·¿¤Ç¿À¸Í¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼»þÂå¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥¥Ã¥ÙÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏSB¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¡£¹â¤µ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥Ñ¥¹¤Ë¤ÏÈóËÞ¤Ê¥»¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ë¤¬¡Ö¤Þ¤À¹¶·âÌÌ¤Ç¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ§¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤ÏDF¼ò°æ¹âÆÁ¤äDF¹À¥Î¦ÅÍ¤é¤ª¼êËÜ¤Ë¤Ê¤ëÀèÇÚSB¤¬Â¿¤¯¡¢¸«¤¿¤ê¡¢Ê¹¤¤¤¿¤ê¤·¤ÆµÛ¼ý¤¹¤ëÆü¡¹¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºòÇ¯¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¾º³Ê¸å¤¹¤°¤ËMLS¥·¥¢¥È¥ë¡¦¥µ¥ó¥À¡¼¥º¤Î¥ê¥¶¡¼¥Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¤¢¤¿¤ë¥¿¥³¥Þ¡¦¥Ç¥£¥Õ¥¡¥¤¥¢¥ó¥¹¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¡£MLS¥Í¥¯¥¹¥È¡¦¥×¥í¡Ê3ÉôÁêÅö¡Ë¤Ç¤Ï29»î¹ç3ÆÀÅÀ2¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¿À¸Í¤Ç»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤¿¤á¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÁ°¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë´ò¤·¤¤¤±¤É¡¢¤Þ¤À¥¯¥í¥¹¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¤·¡¢ÆâÍÆ¤â·ë²Ì¤âÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÎý½¬¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Éâ¤Ä¤¤¤¿µ¤»ý¤Á¤Ï¤Ê¤¤¡£18ºÐMFÉÍºê·òÅÍ¤È¤È¤â¤Ë¥¯¥é¥Ö¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦ºÍÇ½¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£